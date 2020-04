Mielipidekirjoitus: Maailma ei ole enää entisensä, ei myöskään rahoitusmarkkina

0

106-vuotisen Luumäen Osuuspankin rakenne muuttui tuuheasti sen ensimmäisinä vuosikymmeninä, kun kyläkassat löivät taseitaan yhteen, mutta viimeiset seitsemän vuosikymmentä on menty nykyisellä rakenteella, aluksi Taavetin osuuskassana, ja sittemmin tällä nykyisellä nimellä.

Vuonna 1950, jolloin siis edellinen rakennekehityshanke toteutettiin, oli Luumäellä tuolloin yli 7 000 asukasta ja sodan jälkeisinä vuosina kova tekemisen meininki.

Koko Luumäen Osuuspankin hallinnon kannattama, jo kahden vuoden ajan huolella valmistelema rakennekehityshanke kariutui tammikuisessa äänestyksessä. Pankin hallituksen puheenjohtajana otin sen myös henkilökohtaisena epäonnistumisena, koska täsmälleen samoin ehdoin Parikkalan ja Simpeleen pankkien kokoukset hyväksyivät rakennekehityshankkeen äänestyksittä.

Meillä sulautumisesta äänestettiin, ja niinpä 21-jäsenisen edustajistomme vähemmistö äänesti sulautumisen osaltamme nurin äänin 11 puolesta, 10 vastaan. Kannattajia olisi pitänyt olla kolme enemmän, että hanke olisi tuolloin toteutunut.

Luumäen OP:n omistaja-asiakkaiden pankkipalveluita tuotetaan nykyisellään niin, että 5,5 henkilötyövuoden henkilöstökulusta noin kolmannes kuluu pelkän ”hallinnoinnin pyörittämiseen”. Tämän kaiken lisäksi tarvitsemme vielä hallintomme hoitamiseen viisijäsenisen hallituksen, 11-jäsenisen hallintoneuvoston ja 21-jäsenisen edustajiston. Hallinnointiin kuluu meidän pankin omistajajäsenten euroja kuusinumeroinen luku joka ikinen vuosi.

Jotkut pankin omistaja-asiakkaat ovat kirjoituksissaan ilmaisseet huolestuneisuutensa pankin tilasta, jos nyt ollaan pakkofuusion edessä. Ei todellakaan olla. En tiedä mitään paikkaa maailmassa, missä talletukset olisivat paremmassa turvassa, kuin Luumäen Osuuspankin tilillä. Eikä turva ainakaan heikkene, jos pankki sulautuu osaksi erinomaisen menestyvää ja entisestään vahvistuvaa aluepankkia.

Toinen silmään sattunut, ja useampaankin otteeseen esiin noussut toive, on ollut ylimääräisen osuuskunnan kokouksen koolle kutsuminen. Kuitenkin OP Luumäen viimeinen osuuskunnan kokous pidettiin jo kahdeksisen vuotta sitten, jolloin siirryttiin nykymuotoiseen edustajistomalliin, kuten pääosassa muissakin maan nykyisistä 142 osuuspankista. Enimmillään osuuspankkeja, tai tuohon maailman aikaan -kassoja, oli 1920-luvulla noin kymmenkertainen määrä.

Emmekä me kukaan tiedä, kuinka pitkä taantuma

ja jopa lama meillä on edessämme.

En tiedä, onko edes kovin sopivaa ottaa kantaa muiden osuuskunnallisten yritysten aikanaan tekemiin ratkaisuihin, mutta veikkaanpa, että jos meillä Luumäellä edelleen olisi Osuuskauppa Ukonmaa, niin meillä ei olisi yhtä monipuolista päivittäistavaran kauppapalvelua, tai jos meillä edelleen olisi Luumäen vakuutusyhdistys, ei siitä olisi yhtä kelpoa kilpailijaa, kuin LähiTapiolasta on OP-Ryhmämme Pohjolalle.

En tiedä, harkitseeko kuinka moni edustajistomme jäsen kantansa muuttamista sulautumisasiaan tulevassa äänestyksessä – milloin se sitten koronan ensimmäisen aallon helpotettua päästään edes järjestämäänkään. Mutta jos muuttaa, niin heitä ei kukaan voi syyttää takinkääntäjiksi.

Juuri mitään ei ole jäljellä siitä Suomesta, eikä edes siitä Luumäestä, jossa äänestettiin silloin tammikuussa.

Rahoitusmarkkina on nyt aivan eri asennossa kuin aikana ennen pandemiaa. Emmekä me kukaan vielä tiedä, kuinka pitkä taantuma ja jopa lama meillä on edessämme. Pankin hallituksen esittämä voimien yhdistäminen turvaisi epävakaassa maailmassa lähipalvelujemme jatkuvuuden ja laadun kaikissa olosuhteissa.

JARMO HAIMILA

Kirjoittaja on Luumäen Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja.

