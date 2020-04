Pääkirjoitus: Korona-ajassa on tehtävä vaikeita kompromisseja

0

Hallitus kokoontui keskiviikkona pohtimaan, miten ja millä aikataululla korona-ajan rajoituksia voitaisiin mahdollisesti purkaa.

Keskustelua aiheesta on käyty enenevissä määrin erityisesti sen jälkeen, kun Uudenmaan eristys päättyi pikavauhtia viime viikolla.

Erityisesti mökkeily puhutti, ja toimittajat lähetettiinkin perjantaina tarkkailemaan liikennevirtoja. Mökkipaikkakunnilla kyläläiset tekivät lähikaupoissa omia havaintojaan asiakaskunnasta.

Valtiovalta on päätöksiä tehdessään puun ja kuoren välissä. Tilanne ei ole kenellekään helppo. Kysymyksiä on paljon. Käydäänkö koulujen lukuvuosi loppuun etänä? Milloin ravintolat avataan? Saako kesällä kokoontua?

Nyt ei tarvita vastakkainasettelua, riitelyä

tai harkitsematonta ulostuloa.

Tilanne elää nopealla tahdilla, ja huomioitavana ovat erityisesti terveydelliset seikat ja lakiperusteet, mutta myös taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Ratkaisua, joka olisi kaikille osapuolille yhtä lailla hyvä, ei oikeastaan ole.

Oma vaikutuksensa on myös perustavanlaatuisella inhimillisellä tekijällä: maalaisjärjellä.

Vaikka rajoituksia esimerkiksi kokoontumisien osalta kesää kohti purettaisiinkin, moni välttänee suuria ihmisjoukkoja siitä huolimatta. Tämä on yksi olennainen seikka tapahtumasuunnittelussa.

Etelä-Karjalassa julkinen keskustelu on toistaiseksi ollut rauhallista koronatilanteen tavoin. Nyt ei tarvita vastakkainasettelua, riitelyä tai harkitsemattomia ulostuloja, joilla vain ja ainoastaan sotketaan jo entuudestaan sekaisin olevaa pakkaa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lövberg@luumaenlehti.fi

