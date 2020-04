Kolumni: Jokaisen perusoikeus

0

Ruotsinlaivalla näin ne ensi kerran. Olin toki törmännyt niihin aiemminkin, mutta nämä olivat ihan eri sarjaa.

Estottomia, alkukantaisia. Tuskin tunnistin niitä Homo sapiens -lajin edustajiksi. Villieläimillä oli niiden kanssa enemmän yhteistä.

Istuimme ihan rauhassa etsimässä langatonta verkkoa, kun ne lähestyivät palavine silmineen ja vaativine käsineen. Niiden maha pömpötti äskeisen tuopin jäljiltä, ja kukkarosta repsotti tyttären koulukuva.

Ne tulivat liian lähelle ja hönkivät raskaasti, vaativat halausta. Kieltäytyminen ei kelvannut niille. Ne hönkivät ja vaativat, kunnes kyllästyivät. Me istuimme koko sen ajan kuin patsaiksi jähmettyneinä. Tyrmistyneinä.

Eikä tämä ollut yksittäistapaus. Poistuimme hytistämme yhteensä kolme kertaa, joista jokaisella kohtasimme ahdistelua. Minä, 17 vuotta, ja serkkuni, 21 vuotta.

Nuorena naisena olen jo niin turtunut häirintään, etten edes ylläty, kun iljettävä olento lähestyy kulmiaan kohottaen. Mutta silti se on joka kerralla yhtä tyrmistyttävää.

Minua tyrmistyttää häikäilemättömyys, jolla minua on kosketeltu, halattu, silitelty, kourittu, tartuttu. Eikö niitä tosiaan hävetä ollenkaan?

Tunnistan ahdistelussa jo kaavan. Ensin kehutaan silmien väriä, mekkoa, hiuksia. Sitten ehdotetaan halausta tai kutsutaan bileisiin, joita tuskin todellisuudessa edes on.

Kieltäytymisestä loukkaannutaan, mutta ei luovuteta. Jankataan ja maanitellaan. Ei kunnioiteta toisen sananvaltaa. Lopulta lakataan yrittämästä – siis jos ylipäätään lakataan. Seuraa solvauksia, joilla yritetään herättää syyllisyydentuntoa. Vitun tylsä, et sä niin kaunis olekaan, huora.

Sanat iskevät ja syvälle. Etsin itsestäni merkkejä – liian lyhyt hame tai räikeä huulipuna – vaikka tiedän, ettei sillä pitäisi olla väliä.

Yritän muistuttaa itselleni, ettei mikään minussa oikeuta sellaiseen kohteluun. Ettei mikään ominaisuus tai olemisen tapa maailman yhdessäkään ihmisessä oikeuta sellaiseen kohteluun.

Ahdistelijat kai kuvittelevat, että nainen on yksin ollessaan vapaata riistaa. Että nainen on heikko ja avuton, kun hänellä ei ole käsipuolessaan miestä, joka voisi hänet pelastaa. Kulttuurimme tukee ajatusmallia.

Toimintaelokuvissa naiset ovat välikappaleita, joilla agentti 007 todistaa olevansa kova jätkä. MotoGP-pelin alkuruudussa vähäpukeinen nainen keimailee pelaajalle kuin se olisi ainoa asia, jonka hän taitaa.

Saduissa prinsessat vilkuttavat torneistaan, kunnes “oi, niin uljaat prinssit” pelastavat heidät pulasta. Taikurin vierellä seisova nainen on vain kaunis avustaja. Nainen on usein vain passiivinen sivuhenkilö. Se, jolle tehdään – ei se, joka tekee.

Nainen on usein vain

passiivinen sivuhenkilö.

Ei siis ole mikään ihme, että joidenkin päähän on pinttynyt ajatus naisen kapeasta roolista. Miehiä ei opeteta kunnioittamaan naisia. Ehkä siinä on ongelman ydin.

Naisten kunnioittaminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan. Kun melkein koko Suomi on lukittautuneena koteihinsa, on tärkeää muistaa perustuslakiin kirjattu kotirauha. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi kodissaan. Jokaisella on myös oikeus omaan kehoonsa. Hiljaisuus ei ole myöntymisen merkki.

Ihailemani lavarunoilija Blythe Baird sanoittaa terävästi tuntemuksiaan naisen roolista runossaan “Pocket-sized Feminism”.

Hän kuvaa oravanpyörää, jossa naisia varoitetaan siitä, mihin miehiä kannustetaan: “They begged us to be careful. To be safe. / Then told our brothers to go out and play.”. (suom. He anelivat meitä olemaan varovaisia. Pysymään turvassa. Sitten he patistivat veljemme ulos leikkimään.)

DERIA KURKAN

Kirjoittaja on luumäkeläislähtöinen opiskelija.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.