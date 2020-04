Kunta avasi tukihaun – yksinyrittäjät aktivoituivat heti

0

Luumäen kunta avasi yksinyrittäjien avustushaun keskiviikkona 15. huhtikuuta. Sähköinen hakulomake löytyy kunnan verkkosivujen kautta.

Yksinyrittäjät voivat hakea yrityksen sijaintikunnasta 2000 euron suuruista tukea koronavirustilanteessa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

– Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen, Luumäen kunta tiedottaa.

Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020–31.8.2020 välillä, ja sitä voi hakea syyskuun loppuun saakka. Lisätietoja yksinyrittäjien korona-ajan tuesta ja sen hakemisesta on koottu työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuille.

Valtionapu yksinyrittäjille on yhteensä 250 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnetään kunnille laskennallisena osuutena sen mukaan, kun kunnassa on yksinyrittäjiä.

Luumäellä yksinyrittäjiä on 156 ja tukipotti näin ollen 194 551 euroa. Kunnanjohtaja Anne Ukkosen mukaan hakemuksia oli tullut perjantaiaamuun 17. huhtikuuta mennessä yhdeksän. Maksatus yrittäjille alkaa, kun kunta saa valtionavustuksen tililleen.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

