Pääkirjoitus: Paikallisuutisten pitää palvella monella eri tasolla

Korona ulottaa lonkeronsa syvälle elämän eri osa-alueille. Se kiinnostaa, mutta alkaa ilmeisesti jo myös kyllästyttää.

Sanomalehtien liiton tilaaman tutkimuksen mukaan joka neljäs 18 vuotta täyttänyt suomalainen pitää koronauutisoinnin määrää aivan liiallisena ja joka kolmas jonkin verran liiallisena omiin tarpeisiinsa.

Nuorista aikuisista – 18–34-vuotiaista – jopa noin 70 prosenttia kokee, että koronauutisointia on ollut ainakin jonkin verran liikaa heidän tarpeisiinsa nähden. Yli 65-vuotiaista puolet kokee saaneensa liikaa koronauutisia, toinen puoli taas sopivasti tai erittäin sopivasti.

Tasapainoa on mietitty myös paikallislehden toimituksessa. Luotettavan uutisoinnin merkitys on korona-aikana entisestään korostunut. Tietoa on myös levitettävä eri kanavia pitkin nopeasti ja tehokkaasti. Samaan aikaan on myös tärkeää mahdollisuuksien rajoissa dokumentoida poikkeusaikaa.

Koronan ulkopuolellakin on kuitenkin elämää. On siis löydettävä paikalliselta tasolta tavallista arkea, joka kiinnostavasti esiintuotuna tarjoaa hengähdystauon virusuutisähkyyn. Hyvän mielen uutiset ovatkin saaneet aivan uuden merkityksen.

Luumäen Lehden painettu lehti ilmestyy jatkossakin kerran viikossa. Verkkosivuille sisältöä syntyy päivittäin. Paikallislehteä tehdään lukijoille ja lukijoiden kanssa. Se ei ole sanahelinää. Yhteydenottojen määrä onkin viime viikkoina ilahduttavasti kasvanut ja moni juttu on saanut alkunsa lukijalähtöisesti. Kun toimittajaa ei voi hihasta nykäistä, vinkit saa kerrottua joko puhelimitse tai sähköpostilla.

