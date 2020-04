Lähetä kuva: Onko sinulla nalle näkösällä?

0

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt haaste, jossa ihmisiä kehotetaan sijoittamaan lelunalle tai muu pehmoeläin ikkunaansa tai muulle näkyvälle paikalle ohikulkijoiden nähtäväksi.

Haasteessa on ajateltu erityisesti lapsia, jotka eivät pääse poikkeustilan aikana leikkimään keskenään, mutta voivat ulkona liikkuessaan bongata ikkunoista kurkkivia pehmoja. Haasteen mukaan idea perustuu Michael Rosenin kirjoittamaan lastenkirjaan We’re going on a bear hunt (lähdemme karhunmetsästykseen).

Tiettävästi myös Luumäellä

pehmot ovat ilmestyneet ikkunoihin.

Nallehaaste on otettu innolla vastaan eri puolilla maailmaa ja Suomessakin se on saanut suosiota. Tiettävästi myös Luumäellä pehmot ovat ilmestyneet ikkunoihin. Onko sinun nallesi tai muu pehmoeläimesi näkösällä? Ota siitä kuva ja kerro nimesi, tai jos kuva on jonkun muun ottama, kuvaajan nimi. Kerro myös lyhyesti lisätietoa esimerkiksi kyseisen nallen taustoista tai siitä, mikä sai sinut osallistumaan haasteeseen.

Lähetä kuvasi, mieluiten alkuperäisessä koossa, ja lyhyt teksti Luumäen Lehden toimitukseen sähköpostitse osoitteella toimitus@luumaenlehti.fi

Julkaisemme saamamme kuvat kuvakoosteena Luumäen Lehdessä.

