Kolumni: Synkimmässäkin pilvessä voi nähdä kultaista reunusta

0

Kukapa meistä olisi uskonut millaisessa tilanteessa olemme maaliskuussa, kun Luumäen kunnanvaltuusto joulukuussa hyväksyi kuluvan vuoden alijäämäisen talousarvion? Samoihin aikoihin Kiinan Wuhanissa oli tehty havaintoja uudesta vaarallisesta viruksesta ja maailmanlaajuisesta pandemiariskistä alettiin varoitella.

Valtuusto ja virkamiesjohto olivat yksituumaisesti päättäneet kääriä hihansa heti vuoden alusta ja lähteä laajalla rintamalla etsimään säästötoimia taloutemme alijäämäkierteen katkaisemiseksi. Toisin kävi, sillä vain muutama kuukausi ja mikroskooppisen pieni COVID-19 oli mullistanut koko globaalin maailmantalouden ja suistanut maailman raiteiltaan. Taloushaasteidemme mittakaava kääntyi aivan uuteen asentoon ja vaikuttaa vahvasti sille, että enää eivät pelkästään kuntien omat sopeutustoimenpiteet riitä kuntatalouden pelastamiseksi. Valtion kriisitukea tarvitaan.

Vähintään yhtä vaikeassa tilanteessa ovat useat suomalaiset yritykset, joille valtio on tarjonnut välttämättömiä tukitoimia.

Maamme hallituksen linjaukset pandemian leviämisen estämiseksi ja niiden toimeenpano kunnassamme osoitti varautumisemme olevan toimivaa. Kunnan eri toimijat pystyivät organisoimaan ja jatkamaan toimintaansa uskomattoman nopeasti poikkeusoloissa. Yhteisöllisyytemme vahvistui, kun apua tarjosivat niin yksityiset, yhteisöt kuin yrityksetkin.

Kirkastaako tämä aika meidät näkemään

elämämme kaikkein oleellisimmat asiat?

Kriisi on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan arjessamme. Poikkeusolot eivät kohtele meitä tasapuolisesti. Yritystoiminta ja elinkeino voi olla vaarassa, työt voivat loppua väliaikaisesti tai kokonaan, toisille taas työtä ja raskasta vastuuta kasaantuu jaksamisen äärirajoille asti ja osalla ote elämänhallinnasta katoaa. Toiset eivät pääse viettämään vapaa-aikaansa luonnon helmassa. Olipa haasteemme mikä tahansa, jokaiselta tarvitaan nyt erityistä ymmärrystä ja halua kannatella toisiamme.

Tilanne koskettaa meitä jokaista niin henkisesti kuin taloudellisestikin ja lisää vastuuta kodeissamme. Poikkeusolojen tuoma paine voi kiristää entisestään jo olemassa olevia ongelmia ja kärjistää niitä. Siksi on erityisen tärkeää huolehtia kanssaihmistemme henkisestä jaksamisesta ja tukea heitä niillä keinoilla, jotka ovat tällä hetkellä mahdollisia.

Nyt siihen kultareunukseen. Yhteiskuntamme on aina noussut jaloilleen vakavienkin kriisien jälkeen. Niin me nousemme tästäkin! Kun akuutti tilanne on ohi, löydämme keinoja arjen normalisoimiseksi ja tarvittavia välineitä jälkityöhön.

Tämä ajanjakso avaa samalla uuden näkökulman pohtia arvojamme, luontosuhdettamme, käyttäytymistämme ja kulutustamme. Se voi avata myös uusia ulottuvuuksia liiketoimintaan ja luoda uusia toimintatapoja. On myös väläytelty, voisiko tässä hetkessä elää toivo uudesta inhimillisemmästä yhteiskunnasta? Kirkastaako tämä aika meidät näkemään elämämme kaikkein oleellisimmat asiat? Monet meille itsestään selvänä pitämämme asiat nousevatkin uuteen arvoon ja merkitykseen; läheiset, terveys, työ, vapaus, kotimainen ruoka, opetus, luonto.

Uskon, että kun kaikki teemme omalta osaltamme kaiken voitavamme ja noudatamme annettuja ohjeita, selviämme tästäkin ajasta yhdessä ja tuleva arki voi näyttäytyä meille aivan uudessa valossa!

ANNE MARTTILA-INKILÄ

Kirjoittaja on Luumäen kunnanvaltuuston puheenjohtaja (kesk.).

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.