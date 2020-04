Kolumni: Käsityö on (minulle) kaiken A ja O

0

Ilman sitä, niin mitä minä tekisin? No, luen kirjoja ja harrastan paljon muutakin. Esimerkiksi Kotkaniemen vapaaehtoisopastus. Kotkaniemi on täynnä entisaikojen kädentaitoja. Jos on halu tutustua niihin, niin käykää katsomassa.

Nykypäivänä meillä on paljon enemmän mahdollisuuksia toteuttaa taitojamme. Ennen ei ollut kunnon valoa, ei tarvikkeita eikä paljon muutakaan. Silloin piti kasvattaa pellavat ja tehdä monien vaiheitten jälkeen lankaa, jotta pääsi kutomaan. Villa taas: lampaat laitumella, keritseminen ja kehrääminen. Sekin monien vaiheitten jälkeen lankana. Nykypäivänä mennään kauppaan ostamaan. Jas miten helppo on valittaa, kun ei löydy just se lanka, mitä haluan.

Nykypäivänä meillä on mahdollisuuksia vaikka kuinka paljon. On netti, kaikenlaisia käsityölehtiä ja kirjoja, joissa on hyvät ohjeet. Ennen oli naapuri ja Martat, ainoat, joista sai apua, jos tuli ongelmia.

Käydään tekemään mieluisaa

hommaa.

Minä olen koko ikäni tehnyt käsitöitä. Kutonut mattoja, poppanoita, shaaleja, neulonut sukkia, lapasia, villatakkeja ja paljon muuta. Mutta kaikesta mukavinta on nyplääminen.

Käsityöllä on rauhoittava merkitys. Sen kun ottaa esille, niin siinä ajatukset lepää. Ja miten mukava on antaa lahjaksi omia ”tekeleitä”. Eivät kaikki osaa, ei voi eikä tarvitsekaan tehdä. Hyväntekeväisyyttä voi jokainen harrastaa. Itse olen ollut mukana tekemässä muun muassa merimiehille ja vauvoille sukkia, sairaalaan sytomyssyjä, vauvanuttuja ja nyplännyt koivunlehtiä kansainväliseen näyttelyyn Tartoon. Suomella on siellä oma osasto.

Jos on joku vaikeampi käsityö, niin ajatukset pitää olla työssä eikä silloin kerkiä ajatella muuta. Huolten ja murheiden ei tarvitse olla mielessä koko ajan. Esimerkiksi nyt, kun on tämä korona, niin meillä on aikaa. Käydään tekemään mieluisaa hommaa. Mieli lepää, emmekä ole vaaraksi toisille.

Muistetaan välillä hengähtää, noustaan ja heilutellaan jalkoja ja käsiä. Tärkeää on myös pitää yhteyttä lapsiin, lapsenlapsiin ja ystäviin.

Puhelimet ovat olemassa. Ja miten mukavaa on sitten taas, kun voimme yhdessä tavata. Käsityöt sylissä, kahvikupponen edessä, niin mitä sen mukavampaa.

Hyvää alkavaa kesää kaikille.

Maj-Britt Puranen

Kirjoittaja on Eläkeliiton Luumäen yhdistyksen jäsen.