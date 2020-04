Pääkirjoitus: Tuleva kesä on vielä iso kysymysmerkki

0

Vallitsevan poikkeustilan kuukauden mittainen jatkoaika kerrottiin hallituksen tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi tehdyt rajoitukset ja suositukset ovat voimassa ainakin 13. toukokuuta saakka.

Uusimaa pysyy eristettynä 19. huhtikuuta saakka ja ravintolat ovat kiinni ulosmyyntiä lukuun ottamatta kaksi kuukautta.

Siihenkin on varauduttu, että esimerkiksi kouluissa lukuvuosi opiskellaan loppuun nykyjärjestelyin etänä.

Normaalisti kevät on toivoa ja odotusta täynnä, mutta nyt tilanne on täysin päinvastainen. Kesä on yhtä kysymysmerkkiä.

Terveys ja paikallisen terveydenhuollon

kantokyky ovat etusijalla.

Tilanteen nopea normalisoituminen on yhteinen halu, mutta samaan aikaan näyttää yhä todennäköisemmältä, että maailma ei kuukaudessa tai vielä kahdessakaan palaa raiteilleen.

Länsi-Saimaan seudulla varmat kesän merkit ovat alueen vapaa-ajan asukkaat sekä runsas tapahtumatarjonta.

Tuskin kukaan olisi uskonut, että jonain päivänä kuntien johtavien virkamiesten suulla mökkiläisiä kehotetaan pysymään kotona.

Se on nyt tilanne, mutta kaikki varmasti ymmärtävät, mihin mainitunsisältöinen viesti perustuu. Viranomaisohjeiden noudattaminen koskee kaikkia. Terveys ja paikallisen terveydenhuollon kantokyky ovat etusijalla.

Tapahtumien osalta tuleva kesä on yhtä lailla päälaellaan. Tilanne on epätietoisuuden takia perin hankala, sillä esimerkiksi isompien yleisömenojen osalta suunnittelu ja valmistautuminen aloitettiin jo viime kesänä.

