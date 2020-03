Mielipidekirjoitus: Luumäeltä valui pois noin 84 miljoonaa euroa viime vuonna

0

Kivijärvessä veden korkeus on nyt sateisen talven jälkeen pitkäaikaisten keskiarvojen yläpuolella. Olisiko nyt aika herätä tämän arvokkaan luonnonvaran varjelemiseen?

Vuosi 2018 muistetaan lämpimänä ja vähäsateisena. Kivijärven pinta olikin koko kesäajan keskiarvojen alapuolella, samoin kävi viime vuoden kesällä kesäkuusta syyskuun loppuun.

Tänä vuonna järveen ei tarvitse tehdä tilaa lumien sulamisvesiä varten. Kivijärven juoksutusta jo nyt säätelemällä olisi mahdollista vaikuttaa siihen, että tänä vuonna ei jouduta samaan tilanteeseen kuin aiempina kesinä.

Entä missä ne pois valuneet miljoonat?

Kivijärven tilavuus on 402 miljoonaa kuutiota, puhdasta juomakelpoista vettä. Järven keskisyvyys on 5,26 metriä.

Vuonna 2019 ylimmän ja alimman vedenkorkeuden ero oli 0,55 metriä, mikä on 10,5 prosenttia järven keskisyvyydestä.

Sama prosenttiosuus Kivijärven tilavuudesta on 42 miljoonaa kuutiota. Luumäen vesilaitoksen käyttötaksa vedelle vuonna 2020 on 2,01 euroa/kuutio, tämän hinnan mukaan valui noin 84 miljoonaa euroa Luumäeltä pois vuonna 2019.

Maaliskuun 22. päivänä vietettiin vuotuista, YK:n yleiskokouksen julistamaa kansainvälistä vesipäivää.

Vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa ennen kaikkea vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Toisaalta vesipäivä muistuttaa myös puhtaan veden tärkeydestä, josta ei välttämättä puhuta tarpeeksi usein länsimaissa.

