Luumäellä starttasi ikäihmisten avustusrinki – kauppa-asioita turvataan vapaaehtoisten ja kunnan yhteistyöllä

Luumäellä on kartoitettu kiivaasti keinoja, joilla ikäihmiset ja muut tavanomaista haavoittuvammassa asemassa olevat henkilöt saavat tarvitsemaansa apua.

Työtä on tehty Eksoten kanssa, jolla on paras tieto niistä henkilöistä jotka ovat terveydenhuollon eri palvelujen piirissä.

Kunnan taholta on puolestaan selvitetty avuntarvetta ja avustavia resursseja turvaamaan myös niiden ikäihmisten tilanteen, jotka eivät tällä hetkellä ole minkään avun piirissä.

– Eksote tuntee kotihoidon osalta tilanteen parhaiten. Kunnassa on kuitenkin paljon ikäihmisiä jotka eivät normaalisti tarvitse apua, kunnanjohtaja Anne Ukkonen sanoo.

Mahdollisten avuntarvitsijoiden kartoittamiseen onkin toivottu apua esimerkiksi eri järjestöiltä ja kuntalaisilta. Ukkonen toivoo myös naapuriavun toimivan poikkeustilanteessa.

– Täytyy myös todennäköisesti lähteä viemään tietoa avusta kotiin, eli toimittamaan esimerkiksi infolappuja oville.

Ukkonen tiedusteli jo viime viikolla järjestöiltä ja kuntalaisilta tietoja siitä, minkälaisia avustusrinkejä kunnassa on olemassa ja millaisia resursseja järjestöillä on auttaa vapaaehtoisvoimin apua tarvitsevia ihmisiä.

Tämä poiki jo joukon vapaaehtoisia, jotka ovat lupautuneet auttamaan avuntarvitsijoita maksutta. Kaikkiaan mukaan lupautuneita henkilöitä oli alkuviikolla kymmenkunta.

– Leijonat, partiolaiset ja seurakunta tarjosivat jo apuaan.

Kunnan puolelta asiaa hoitavat Mervi Käyhty numerossa 040 7123 717 ja Pasi Kyllönen numerossa 040 522 8867. He hoitavat ikäihmisille avun hyödyntäen vapaaehtoisia ja yrittäjiä, ja koordinoivat esimerkiksi vapaaehtoisringin toimintaa.

Todennäköisesti avustusrinkiin liittyy myös kunnan työntekijöitä.

– Olemme kysyneet ja keskustelleet osan henkilökunnasta kanssa työnkuvan muutoksista, eli siitä että ikäihmisten auttaminen astuisi työnkuvaan mukaan.

Keskusteluissa on ollut mukana henkilöitä, joiden varsinaiset tehtävät ovat tauolla sulkutoimenpiteiden vuoksi.

Yksi rinkiin mukaan lupautuneista on Tapio Suokas.

– Iso osa porukkaa on Lionseja, ja tällainen apu on meille luontevaa.

Itse apu on Suokkaan näkemyksen mukaan lähinnä kaupassa ja apteekissa käyntiä ikäihmisille.

Ensimmäisen apukeikan Suokas teki tiistaina, jolloin hän kävi hoitamassa iäkkäämmän miehen apteekkiasioita.

Ruokaostoksia on saatavissa kotioville myös muuta kautta. K-Market Taavetti käynnisti ruokatavaroiden kotiinkuljetuspalvelun. Itse kotiinkuljetuksesta vastaa Kati Sinkkonen-Kattelus, ja tilaukset tehdään hänelle. Palvelu on maksullinen.

Market avaa myös tarpeen vaatiessa ovensa puoli tuntia normaalia aiemmin. Palvelu on tarkoitettu riskiryhmiin kuuluville. Aikaistetuista ajoista tulee sopia erikseen kaupan kanssa puhelimitse. S-market Taavetti puolestaan toivoo, että ensimmäinen aukiolotunti pyhitetään riskiryhmiin kuuluville.

Myös lounasta on saatavilla kotiinkuljetettuna. Esimerkiksi lounasruokala Maijun Mesta käynnisti lounaiden kotiinkuljetuksen ja lounasta toimitetaan kotioville 11.30-13.00 välisenä aikana.

Satun Makiat puolestaan kehitti asiakkaille mukaan otettavan eväsnyssäkän, jonka voi napata kahvilasta mukaansa ohikulkiessaan.

