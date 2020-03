Viikon verkkokysely: Lähdetkö koronaa pakoon kesämökille?

0

Maaseudun rauha on noussut arvoonsa, kun koronavirukselta suojautumiseksi pyritään vähentämään ihmisten välisiä kontakteja. Mikäli asuu tiiviisti asutetulla seudulla, alkaa mökkireissu helposti houkutella. Samaan aikaan mökkipaikkakunnilla ollaan huolissaan siitä, että pelätty virus leviää yhä helpommin pieniinkin kuntiin. Samaa huolta kantavat myös poliitikot. Toisaalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on linjannut, että koko Suomessa on kohonnut riski saada koronavirustartunta.

Lähdetkö koronaa pakoon mökille? Vastaa kyselyyn ja kommentoi aihetta.

Lähdetkö koronaa pakoon kesämökille? Kyllä

Ei Näytä tulokset

Loading ... Loading ...

