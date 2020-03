0

Etelä-Karjalaan on annettu ruohikkopalovaroitus. Se on ennusteiden mukaan voimassa ainakin lauantaihin 28. maaliskuuta asti.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos vetoaa nyt kansalaisiin ja pyytää noudattamaan varoitusta. Ruohikkopalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty.

– Tämä koskee myös risujen polttamista ja metsässä makkaran paistoa avonuotiolla, pelastuslaitokselta muistutetaan.

Pelastuslaitoksen mukaan viime päivien aikana Suomessa ja Etelä-Karjalassa on esiintynyt useita maastopaloja. Suurin osa maastopaloista liittyy ihmisten huolimattomaan toimintaan.

Voimassa olevat maasto- ja ruohikkopalovaroitukset löytyvät Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta osoitteesta www.ilmatieteenlaitos.fi.

Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta huomautetaan, että koronavirusepidemian vuoksi on erittäin tärkeää, että varoituksia noudatetaan.

Vaarana on henkilöstön sairastuminen, mikä suureen maastopalojen määrään yhdistettynä voi olla haaste.

