Työttömien työnhakijoiden määrä nousi Luumäellä selvästi – työttömyyaste asettui helmikuussa maakunnan keskiarvoon

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi Luumäellä helmikuussa 190:stä 225:een. Työttömistä lomautettuja on 39.

Prosentuaalisesti nousu viime vuoden vastaavaan aikaan on 18 prosenttia, joka on selvästi korkein helmikuussa koko Kaakkois-Suomen alueella. Seuraavaksi korkein luku on Imatran 11 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi ely-keskuksen julkaisemasta Kaakkois-Suomen työllisyyskatsauksesta.

Luumäen työttömyysaste eli työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,4 prosenttia. Etelä-Karjalan keskiarvo oli sama. Koko Kaakkois-Suomessa työttömyysaste oli 11,9 prosenttia. Kaakon korkein työttömyysaste oli helmikuussa Rautjärvellä (14,9 %) ja matalin edelleen Taipalsaarella (7,4 %).

Luumäellä oli avoinna helmikuussa 21 työpaikkaa ja vuosi sitten 48. Luumäen työttömistä työnhakijoista 147 oli helmikuussa miehiä ja 78 naisia. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 19 ja yli 50-vuotiaita 104. Pitkäaikaistyöttömien määräksi ilmoitettiin 40.

Kaakkois-Suomessa helmikuussa oli havaittavissa työllisyydessä seuraavat trendit viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna: työttömiä työnhakijoita yhden prosentin verran enemmän, nuorten työttömien määrä väheni viisi prosenttia, pitkäaikaistyöttömiä seitsemän prosenttia vähemmän, uusia avoimia työpaikkoja 15 prosenttia vähemmän, palveluihin osallistuneiden määrä laski yhdeksällä prosentilla ja kaikkien työnhakijoiden määrä laski kaksi prosenttia.

