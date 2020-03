Kolumni: Elämme huimia aikoja

0

Pessimisti voisi sanoa, että ei kahta ilman kolmatta. Eli iskua yrittäjien takalistoon.

Ensin sai pidetty yrittäjäasiamiehemme näköalapaikan kasvuhaluisille yrityksille tukea tarjoavassa LAB ammattikorkeakoulun Business Millissä ja sitten tuli tämä korona.

Onneksi ex-yritysasiamiehemme on myös jatkossa luumäkeläisten yritysten käytettävissä, mutta mielenkiinnolla odotamme tietysti kunnan ratkaisua elinkeinotoiminnan tulevista järjestelyistä.

Kunnan toimintamalli on ollut pidetty ja toimiva. Sen suurimpia ansioita on ollut yrittämisen ilmapiirin muutos näkyvään ja kannustavaan suuntaan.

Tukea ja ohjausta on saatu oikealla tavalla ja kunnan positiivinen suhtautuminen yrittäjyyteen on ulottunut myös pääosaan kunnan luottamushenkilöistä.

Edellä esitetyn johdosta on äärimmäisen tärkeää, että luotua järjestelmää ei tuhota huonolla ratkaisulla kunnan elinkeinotoimintaa mietittäessä.

Yrittäjien näkökulmasta nykyistä järjestelmää ei ole syytä muuttaa. Ei edes kunnan säästökuurin perusteella.

Kunnan elinkeinotoiminnan kehittäminen on huomattavasti pitkäjänteisempi asia kuin yhden säästökuurin pituinen. Siispä kunnalle luottamushenkilöille näkemystä ja viisautta uuden yritysasiamiehen valintaan.

On aivan keskeistä olla yhteydessä rahoittajiin.

Entäpä sitten tämä korona? Saimme kuulla hallituksen jämäkän toimenpidelistan. Itse koronaepidemian vaikutukset yritysmaailmalle alkavat tulla esille kiihtyvällä tahdilla.

Varmaa on, että joillakin yrittämisen aloilla vaikutukset tulevat olemaan erittäin merkittäviä.

Suomen Pankki on ilmoittanut 500 miljoonan euron kriisipaketista rahoituslaitosten lainanantoon. Suomen Yrittäjät on kiittänyt pakettia oikea-aikaiseksi ja pk-yritysten kannalta hyväksi.

Myös pankit ovat ilmoittaneet pyrkivänsä siihen, että niiden lainoituspäätökset yrityksille voidaan tehdä nopeasti ja ilman ylimääräisiä hallinnollisia kiemuroita.

Niin ikään verottajan taholta on annettu ymmärtää, että sillä on tässä tilanteessa mahdollisuutta ja halua joustoihin.

Mitä sitten neuvoksi yrittäjille tässä tilanteessa? Perinteisesti voi tietenkin sanoa, että pidä pääsi kylmänä. Mutta sillä ei pitkälle pääse, jos yrityksen kassa on tyhjä ja velkojat huutavat rahojaan.

Tässä tilanteessa on aivan keskeistä olla yhteydessä rahoittajiin, vaikka kassakriisi ei olisikaan vielä päällä. Sama koskee verottajaa.

Yhteydenottoa ei todellakaan ole syytä pitkittää kassakriisiin asti. Myös keskeisiin velkojiin kannattaa olla yhteydessä, sieltäkin saattaa ymmärrystä löytyä nykyisessä tilanteessa.

Yhtä tärkeää on aloittaa yrityksen sisäinen valmistautuminen viivytyksettä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa kulujen karsinnan ohella henkilöstöön liittyviä valitettavia säästötoimia.

JUHA SAAJORANTA

Kirjoittaja on Luumäen yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja.

