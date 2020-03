Yli 70-vuotiaiden on nyt pysyttävä kotona niin paljon kuin mahdollista – sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi ohjeet ikäihmisille ja heidän läheisilleen

0

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut verkkosivustollaan ohjeita yli 70-vuotiaille ja heidän läheisilleen koronavirustilanteeseen liittyen.

Yli 70-vuotiaat velvoitetaan olemaan karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Heidän siis tulee välttää lähikontakteja muiden ihmisten kanssa sekä liikkumista kodin ulkopuolella.

– Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran, ohjeessa muistutetaan.

Tehostetusta käsihygieniasta on huolehdittava.

Yli 70-vuotiaita ja henkilöitä, joiden vastustuskyky on heikentynyt pyritään erityisesti suojaamaan koronavirustartunnalta. Kaikkia kansalaisia pyydetään omalla toiminnallaan estämään virusta leviämästä.

Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmään kuuluvien luona ei pidä tällä hetkellä vierailla tarpeettomasti. Yhteyttä kannustetaan pitämään esimerkiksi puhelimitse tai Skypen avulla.

Jos vierailu ikäihmisen tai riskiryhmään kuuluvan luona on välttämätöntä, on luovuttava kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista. Hengitysteiden suojana täytyy käyttää esimerkiksi huivia tai muuta suojaa.

– Naapurit ja läheiset ihmiset ovat tärkeitä tukijoita arjen sujumiseksi poikkeusoloissa, ohjeissa muistutetaan.

