Pääkirjoitus: Poikkeustilanne vaatii voimaa ja sopeutumista

Kuluva viikko jää koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi tehtyjen toimenpiteiden seurauksena historiaan. Suomessa ei sotavuosien jälkeen ole tehty yhtä radikaaleja kansalaisten arkeen vaikuttavia ratkaisuja.

Poikkeustilanne on aina inhimillisen tason stressitesti. Moni pystyy käsittelemään muuttuneet olosuhteet järjellä, mutta myös tunnemyrsky on luonnollisesti melkoinen.

Epävarmuuden ja -tietoisuuden sekä pelonkin käsittelemiseen tarvitaan voimia. Varsinkin, kun tilanne elää ja muuttuu päivittäin.

Tärkeintä on hyväksyä, että arkielämää sekoittavat toimenpiteet on tehty kaikkien terveyden turvaamiseksi. Ihminen on onneksi sopeutuvainen.

Aikuisten on oltava nyt esimerkkinä jälkikasvulle ja toki tukena tarvittaessa myös toisilleen. Erityisesti on huomioitava ikäihmiset ja heidän hyvinvointinsa.

Itsekeskeisyyteen ei olisi varaa, mutta siltäkään ei valitettavasti ole vältytty. Tiettyjen elintarvikkeiden ja lääkkeiden hamstraamisvimmassa heikentynyt harkintakyky on näkynyt.

Kaikilla on toki vastuu itsestään, mutta korostuneesti myös kanssaihmisistä.

Nykytilanne pitää ottaa vakavasti, mutta mahdollisuuksien mukaan myönteisen kautta. Tekopirteyttä ei tarvita, mutta turha synkistely kangistaa.

Toisaalta liian sinisilmäinenkään ei voi olla. Rajoitukset kurittavat esimerkiksi ravintola- ja palvelualan yrityksiä ja kulttuurikenttää kovalla kädellä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lövberg@luumaenlehti.fi

