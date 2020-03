Poikkeustila leikkaa kunnassa kaikkialle – tilaisuudet on peruttu, opetus tapahtuu etänä ja ovet ovat säpeissä

0

Suomi on poikkeustilassa koronaviruksen vuoksi. Valtioneuvoston linjaamat toimenpiteet astuivat voimaan keskiviikkona ja niiden on määrä olla tällä erää voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön työssäkäynti, kun lapset pääsevät varhaiskasvatukseen.

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat on jo suljettu ja lähiopetus keskeytetään.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa 23.maaliskuuta mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

– Koulupuolella asiaan on valmistauduttu, ja jo tänään moni koululainen jäi kotiin. Myös kriittisessä työssä olevia vanhempia on pyydetty ilmoittautumaan, kunnanjohtaja Anne Ukkonen kertoi tiistaina.

Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön, myös tarpeetonta oleilua julkisilla paikoilla kehotetaan välttämään. Kaikki kunnan järjestämät yleisötapahtumat on peruttu.

Luumäen kunta sulki jo viime viikolla tiloja, jatkossa suljettuina ovat kaikki kunnan ylläpitämät kohteet. Esimerkiksi pääkirjasto oli tiistaina viimeistä päivää auki. Poikkeuksen tekevät kunnan toimitiloissa toimivat yritykset, jotka saavat jatkaa toimintaa normaalisti.

Suljettuna on myös kunnanvirasto, ja asioimiseen kehotetaan käyttämään puhelinta ja sähköisiä välineitä.

– Kriittiset toimet, kuten vesilaitos ja ruoanjakelu on turvattu. Uhkana on lähinnä henkilöstön sairastuminen.

Ukkosen mukaan viime viikon linjaus sulkea valtaosa kunnan tiloista helpotti nyt käsillä olevaa suurempaa rytinää.

– Olosuhteisiin nähden valmistautuminen on hyvin hanskassa.

Linjausten mukaan myös vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä ovat kiellettyjä, samoin kuin ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa. Poikkeuksia ovat tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Myös yli 70-vuotiaat velvoitetaan toimintaohjeena pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Velvoite ei koske kunnallisia luottamushenkilöitä.

Kunnallinen päätöksenteko turvataan erikoistoimin. Hallituksen ja lautakuntien kokoukset pyritään pitämään etänä, tai vaihtoehtoisesti valtuustosalissa, jossa voidaan välttää lähikontakteja.

Uhkana on lähinnä henkilöstön sairastuminen.

Anne Ukkonen

Henkilökunnan lomautukset eivät ole ajankohtaisia tällä hetkellä.

– Odotamme kuntatyönantajan ohjeita, mutta linjaus on, ettei tässä vaiheessa voi reagoida niin nopeasti.

Ukkosen mukaan kaikille kunnan työntekijöille on löytynyt korvaavia tehtäviä. Tarvetta voi olla jatkossakin.

– Eteen voi tulla esimerkiksi tilanne, jossa niiden ikäihmisten ruokahuoltoa, jotka eivät ole Eksoten avun piirissä, pitää miettiä.

Poikkeustilaohjeistus on käytössä myös seurakunnassa.

Jumalanpalvelukset pidetään sanajumalanpalveluksina siten, että vain jumalanpalveluksen toimittajat ovat paikalla. Palvelukset striimataan seurakunnan Facebook-sivulle, eli kirkkokansa osallistuu jumalanpalveluksiin sosiaalisen median kautta. Kirkkohallitus selvittää mahdollisuutta, että jatkossa palvelukset saataisiin järjestettyä keskitetysti tv- ja radiojumalanpalveluksina.

Seurakuntakeskus on auki tunnin ajan jumalanpalveluksen päätyttyä henkilökohtaista hiljentymistä varten ja paikalla on pappi.

Kirkollisissa toimituksissa voi olla mukana vain noin 10 henkilöä. Hautajaiset, kasteet ja häät siis toimitetaan, mutta vain lähimpien läsnä ollessa.

– Inhimillisesti ajatellen on vaikeaa, ettei yli 70-vuotias lähiomainen pääse läheisensä tilaisuuksiin. Emme voi kieltää, tai kehottaa ihmisiä tulemasta esimerkiksi hautajaisiin. Toivomme, että ratkaisu tehdään tarkalla harkinnalla lähipiirin kanssa tällaisissa tapauksissa, sanoo kirkkoherra Tuija Nuutinen.

Yksityisehtoollista saa tarvittaessa. Sielunhoitoa saa sekä papeilta, diakoniatyöntekijöiltä että nuorisotyöntekijältä. Asiointi kirkkoherranvirastossa tapahtuu toistaiseksi ainoastaan puhelimitse sen aukioloaikoina. Kotikäyntejä tehdään rajoitetusti.

”Tavara ei lopu”

K-Market Taavetin viime päivien ostetuimmat tuotteet eivät yllätä.

– Säilykkeitä ja pakastetuotteita esimerkiksi on mennyt runsaasti. Pientä varautumista siihen, että jos joutuu kotona olemaan, on havaittavissa, sanoo kauppias Petteri Tiilikainen.

Ruokatuotteiden menekki on lisääntynyt kokonaisuudessaankin kaikissa tuoteryhmissä.

Osansa tekee Tiilikaisen arvion mukaan se, että ihmiset varautuvat etätöissä laittamaan itse lounasta lounaspaikoissa ruokailun sijaan.

Myös paljonpuhuttua wc-paperia on mennyt kaupassa runsaasti.

Tavara ei kuitenkaan ole kaupasta loppumassa, vaikka joitain tilapäisiä katkoksia suosittujen tuoteryhmien toimituksissa voikin olla.

– Tavaraa tulee, kunhan logistiikkaketjut saadaan rullaamaan. Huoli pois, tavara ei lopu.

Kaupassa on lisätty siivousta ja kaikessa toiminnassa korostetaan hygienian merkitystä.

– Koreja, kärryjä, vaakoja ja ottimia sekä muita vastaavia desinfioidaan paljon ja kaikessa toiminnassa pyritään siihen, että ehkäisemme tartunnan leviämistä.

Kauppias on tehnyt myös varautumissuunnitelmia tulevaan. Tiilikaisen mukaan heillä on valmius esimerkiksi avata kauppa tuntia normaalia aikaisemmin, jolloin riskiryhmiin kuuluvat voivat tehdä ostoksensa rauhassa.

Taavetin pääkirjastossa poikkeustilanne näkyi lauantaista lähtien. Piikki tuli maanantaina hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen.

– Viiden jälkeen tuli isoja määriä asiakkaita kassien kanssa hakemaan lukemista, kertoo kirjastovirkailija Anu Kokko.

Lainausmäärät ovat olleet normaalia suurempia ja lainattava sortimentti on kattanut kaikki tuoteryhmät. Erityinen painopiste on ollut romaaneissa ja lastenkirjoissa.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

