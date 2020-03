Luumäen kunta seuraa koronatilannetta ja toimii koronaviruksen leviämisen estämiseksi

0

Luumäen kunta tiedottaa seuraavansa tarkasti koronavirustilannetta sekä viranomaisten ohjeistuksia ja toimii niiden mukaisesti. Kuntalaisia kehotetaan seuraamaan viranomaisten ohjeistusta ja tiedotusta.

Toimenpiteet Luumäen kouluissa ja päiväkodeissa:

Peruskoulut suljetaan keskiviikosta 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 asti.

1-3 luokkien kohdalla lähiopetus järjestetään niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Varhaiskasvatusta tarjotaan ennallaan ja päiväkodit ovat avoinna normaalisti, mutta ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Luumäellä tehtävät muut toimenpiteet:

Luumäen kunnassa työntekijöille on tiedotettu jo viikolla 11, että he eivät saa tulla oireilevina tai sairaana töihin. Etätöihin määrätään, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Jos Luumäen kunnan työntekijä on vieraillut ulkomailla, hän ei saa tulla töihin 14 vuorokauteen. Kunnan henkilöstölle tiedotetaan ajantasaisista työntekoon liittyvistä ohjeista erikseen.

Kaikki kunnan järjestämät yleisötapahtumat on toistaiseksi peruttu 16.3.2020 lähtien.

Luumäen kunta on sulkenut tiloja, joiden käyttö ei ole välttämätöntä. Ratkaisuun on päädytty alkuun koronatilanteen edellyttämänä varotoimenpiteenä, ja sittemmin valtakunnallisten ohjeistuksien perusteella.

Seuraavat kohteet on suljettu toistaiseksi:

Taavetti-halli. Kunta ei kuitenkaan rajoita Savikunnon toimitilan käyttöä hallilla.

Kangasvarren kuntosali.

Jäähalli. Halli avataan vasta syksyllä.

Toukola. Kunta ei kuitenkaan rajoita Jussin Ranka -toimitilan käyttöä Toukolassa.

Joukola

Nuorisotila Jemma

Patteritie 10:n kerhotila

Lisäksi koulujen tilojen ilta- ja viikonloppukäyttö on lopetettu toistaiseksi.

Mäntykodin palvelukeskus on sulkenut uima-altaan.

Kunnantalon käyttö rajataan 18.3.2020 alkaen ainoastaan kunnantalolla työskentelevien ja kuukausivuokralla olevien toimijoiden välttämättömään käyttöön. Asiakkaita pyydetään olemaan kuntaan yhteydessä ensisijaisesti suorilla puhelinnumeroilla ja sähköpostilla. Kunnan toimielinten kokoukset keskitetään valtuustosaliin.

Kirjastojen osalta Kangasvarren kirjasto on jo suljettu ja pääkirjasto Taavetissa on 18.3.2020 lähtien suljettu toistaiseksi.

Kunnan työllistämisyksikkö on 18.3.2020 lähtien suljettu toistaiseksi.

Kokoontumistilana toiminut Matolahdentie 6-8 C10 on toistaiseksi suljettu Jurvalassa

Vapaa-aikakortteihin jatketaan voimassaoloaikaa sulkuajan pituuden verran

Kunnan toimitilojen avautumisesta, ryhmien jatkumisesta, palveluiden järjestämisestä sekä muista toimenpiteistä tiedotetaan myöhemmin lisää. Kunta pahoittelee palvelujen ja tilojen käyttäjille aiheutuvaa haittaa.

Linkkejä:

THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) seuraa kansainvälistä tilannetta ja kehittää ohjeistusta terveydenhuollolle ja laboratorioille, arvioi koronavirukseen liittyviä terveysriskejä sekä laatii arvioita siitä, mihin suuntiin koronavirustilanne voi kehittyä.

Eksote (Etelä-Karjana sosiaali- ja terveyspiiri) vastaa väestön ohjeistamisesta ja Etelä-Karjalan alueen tilannekuvan tiedottamisesta.