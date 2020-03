Pääkirjoitus: Sotakokemukset ovat kertomisen arvoisia

0

Talvisodan päättymisestä tulee perjantaina kuluneeksi 80 vuotta. Luumäellä muistotilaisuus järjestetään sankarihautausmaalla kello 11.

Talvisodan 105 taistelun päivään mahtuu monenlaisia tarinoita ja ihmiskohtaloita niin rintamalta kuin kotijoukoistakin. Paljon on kerrottu, mutta osa jää ikuisesti kertomatta. Veteraanien keski-ikä on jo pitkälle yli 90 vuotta, joten ensikäden kokemusten kertojia on vuosi vuodelta vähemmän.

Suomen viime sodat painuvat sukupolvi kerrallaan kauemmas menneisyyteen. Siksi itsenäisen Suomen merkittävintä ajanjaksoa on pidettävä vähintään vuosipäivinä esillä.

Tällä aukeamalla kerromme yhden tarinan. Juuri huomenna 99 vuotta täyttävä Jaakko Perälä oli vielä liian hoikka nuori mies talvisotaan, mutta pääsi mukaan jatkosotaan. Pääsi-sanan valinta korostakoon tässä vahvaa maanpuolustustahtoa.

Veteraanien sotakokemukset ovat aina yhtä pysäyttävää luettavaa. Jokaisella sanalla on poikkeuksellinen painoarvo. Ne ovat ajankuvaa, mutta antavat näkökulmaa nykyiseen elämänmenoon.

Näihin 80 vuoden takaisiin kokemuksiin pystyvät samaistumaan vain jäljellä olevat taistelu- ja ikätoverit. Jälkipolvien tärkein tehtävä ei ole ihannoida, vaan muistaa sekä auttaa kukin mahdollisuuksiensa mukaan.

Jo pelkästään kuvainnolliseen kädenojennukseen avautuu mahdollisuus ensi maanantaina Luumäellä järjestettävässä Sotiemme Veteraanit -keräyksessä.

