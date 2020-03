Etelä-Karjalassa on todettu toinen koronavirustartunta

0

Eksoten mukaan Etelä-Karjalassa on varmistettu maakunnan toinen koronavirustartunta. Tartunta on saatu pääkaupunkiseudulla.

Tartunnalle on altistunut tämän hetkisen tiedon mukaan kolme henkilöä. Altistuneet on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

Eksote jatkaa tilanteen selvittämistä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

Aiemmin aiheesta: Etelä-Karjalassa on varmistettu ensimmäinen koronavirustartunta – Eksote ei enää kerro testattujen henkilöiden tai valmistuneiden testien määrää (6.3.2020)

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.