Viikon verkkokysely: Helpottaako siirtyminen omatoimikirjastoon sinun kirjastoasiointiasi?

Luumäen kunnankirjasto on laajentamassa vähän kerrallaan omatoimikirjastopalveluun. Alkuvaiheessa on tarkoitus, että asiointiaika lisääntyy pääkirjastossa kahdella aamutunnilla ja myöhemmin tavoitellaan myös omatoimista ilta-asiointia. Kangasvarren kirjastoon kaavaillaan suoraan omatoimista ilta-asiointia. Siirtymisen aikataulu on vielä avoin, mutta laitteistohankinnat ovat jo vireillä.

Onko kirjaston aukiolojen laajentaminen ja omatoiminen asiointi sinulle mieleen? Lisääntyykö kirjaston käyttösi, jos se aukeaa aiemmin aamulla tai on illasta pidempään avoinna? Vai etkö kenties käytä lainkaan kirjastoa. Vastaa viikon verkkokyselyyn ja jätä kommenttisi aiheesta.

