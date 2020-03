Tekninen lautakunta ottaa vastuun tonttikaupoista

0

Tekninen lautakunta hoitaa jatkossa kunnan omistamien asuinrakentamiseen ja vapaa-ajan rakentamiseen tarkoitettujen tonttien hinnoittelu- ja muut luovutuspäätökset.

Kyse on määräaikaisesta ratkaisusta, joka kestää kuluvan valtuustokauden loppuun saakka.

Aiemmin myyntipäätöksistä on vastannut kunnanvaltuusto.

Kunnalla on myytävänä yli 90 asuinrakentamiseen tarkoitettua tonttia. Niiden kysyntä on viime vuosina ollut vähäistä ja johtanut vain yksittäisiin kauppoihin.

Muutoksen syynä on halu ketteröittää kunnan mahdollisuuksia tehdä tonttikauppoja. Tekninen lautakunta, joka kokoontuu kunnanvaltuustoa taajemmin, nähdään nopeammaksi toimijaksi mahdollisissa tonttikauppatilanteissa.

Asia tuli esille kunnanhallituksen helmikuisessa kokouksessa, jossa hallitus hylkäsi ostotarjouksen rantatontista koska tarjouksessa esitettyä toimintaa ei nähty kaikilta osin mahdolliseksi.

Hallitus pyysi samassa yhteydessä tekniseltä lautakunnalta esitystä tonttikaupan vauhdittamiseksi.

Lopullisesti myynnin keskittämisestä lautakunnalle päättää kunnanvaltuusto.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.