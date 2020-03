Taavetti-hallissa on tehty töllöntöitä

0

Taavetti-hallin valvontaa on lisätty vapaa-aikakorttirikkeiden vuoksi.

Hallin kortilla on päästetty sisään muitakin kuin hallin käyttäjiä, mistä on seurannut järjestyshäiriöitä ja roskaamista.

Häiriöiden takia hallin tilojen valvontaa on jouduttu lisäämään iltaisin ja viikonloppuisin.

Luumäen kunta muistuttaa, että vapaa-aika-kortti on tarkoitettu korttin omistajan henkilökohtaiseen käyttöön. Kortin käytössä ilmenneet rikkeet johtavat sen väliaikaiseen käyttökieltoon.

