Mielipidekirjoitus: Vastaus Vesa Rouviselle

Kiitos Vesa Rouvinen, kun kirjoitit vastineen (LL 20.2.) kirjoittamaani kolumniin (LL 16.2.). Tämä on hyvä tapa tuoda tervettä keskustelua paikallislehden sivuille.

Olemme ainakin yhtä mieltä siitä, että kevytperävaunun vetonopeuden noston tavoitteena on jonojen vähentäminen, liikenteen sujuvoittaminen ja vaarallisten ohitusten vähentäminen.

Myös siitä olemme yksimielisiä, että väärinlastattu kuorma tuo riskejä niin alemmilla nopeuksilla kuin tavoitellulla satasen nopeudella. Mutta miksiköhän raskaampien yhdistelmien, kuorma-autojen ja rekkojen nopeusrajoitus on säädetty 80 kilometriin tunnissa? Aivan, niiden massa tuo riskejä nopeuden kasvaessa. Pidän kuitenkin kevytperävaunujen vetonopeuden pitämistä raskaampien yhdistelmien kanssa samana parempana kuin nopeuden nostoa.

Kiitän sinua myös siitä, että tarkensit perävaunun lastausta koskevia pykäliä ja CO2-päästöjen kokonaismääriä maailmassa ja meillä.

On kuitenkin hyvä muistaa, että 80 kilometriä tunnissa rajoitus yleisrajoituksena koskee ihan kaikkia ajoneuvoja – ajamme silloin kiltisti jonossa (toivottavasti!) kaikki. Satasen rajoitusalueella tulevat sitten esiin edellä mainitut haitat tökkivistä jonoista ja riskiohituksista, vai mitä? Kuutostiellä satasen alueella on sentään Lappeenrantaan päin kaksi kaistaa suuntaansa ja hitaammat voivat käyttää

oikeanpuolimmaista kaistaa vaarantamatta ketään. Kouvolan suuntaan puolestaan on leveäkaistatie, jossa ohittaminen on sujuvaa, kun hitaat käyttävät ajokaistansa oikeaa laitaa.

Polttoaineen kulutusta ja CO2-päästöjä vähentää se, jos ajetaan maltillisesti valittua ajonopeutta.

On tietysti totta, että Suomi ei päästösäästöillään maailmaa pelasta, mutta jostainhan se on aloitettava eli yksilötasolta. Paras tietysti, jos vähennämme niin sanottuja ”turhia” ajoja itse kukin!

JUHANI PARTANEN

