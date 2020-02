Nytkäys-näyttelyssä Lappeenrannassa on mukana luumäkeläisväriä

0

Lappeenrannan taidemuseon uudessa Nytkäys-näyttelyssä on mukana Luumäeltä ponnistavaa taidetta.

Luumäeltä kotoisin oleva kuvataiteilija Leena Pukki on yksi näyttelyn 14 taiteilijasta.

Nytkäys-näyttely kommentoi monin ajankohtaisin tavoin ympäröivää maailmaa ja sen tilaa. Se myös haastaa näyttelyvieraita astumaan sisään, osallistumaan, pelaamaan ja leikkimään.

Näyttelyssä on esillä erilaisia installaatioita, korutaidetta, tekstiilitaidetta, veistoksia, videoita, ääntä ja sarjakuvaa. Esimerkiksi yhden videoteoksen äänimaailma rakentuu uhanalaisten kasvien sähkökenttien muutoksista kerätylle biodatalle.

Nytkäys-näyttely aukeaa Lappeenrannan taidemuseossa 29. helmikuuta ja se on nähtävillä 10. toukokuuta saakka.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

