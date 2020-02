Mikko Kuningas teki sopimuksen FC Lahden kanssa – lähti tänään harjoitusleirille Espanjaan

0

Luumäkeläislähtöisen jalkapalloilija Mikko Kuninkaan viime syksynä alkanut sopimukseton tila on päättynyt. Keskikenttäpelaajana tunnettu Kuningas on tehnyt vuoden sopimuksen FC Lahden kanssa, jonka riveissä hän teki Veikkaus-liigadebyyttinsä vuonna 2015. FC Lahdesta Kuningas siirtyi turkulaisen FC Interin riveihin kahdeksi kaudeksi vuoden 2017 lopussa. Hänellä on tilillään muun muassa vuoden 2018 Suomen Cupin voitto, jossa hän teki voittomaalin.

Yhteensä Kuninkaalla on takanaan 114-Veikkaus-liigaottelua ja niissä tehtyinä seitsemän maalia.

Kuningas kertoo FC Lahden verkkosivuilla antamassaan haastattelussa menneensä kokonaisuudessaan pelaajana eteenpäin ja odottavansa paljon vastuuta sekä sitä kautta joukueen menestystä. Hän nimeää tavoitteekseen myös lopullisen läpimurron, joka tulee joukkueen menestyksen mukana.

Talven Luumäellä viettänyt Kuningas matkusti tänään uuden joukkueensa mukana Espanjaan harjoitusleirille.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.