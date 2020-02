Kolme paria karkaa vihille lauantaina – illalla siunataan aviopareja

0

Luumäen seurakunnan Karkaa vihille -tempaus on houkuttanut mukaan kolme tulevaa avioparia. Parit vihitään nonstop-periaatteella karkauspäivänä eli lauantaina 29. helmikuuta.

– Tämä on aivan loistava saavutus Luumäellä, esimerkiksi Porvoon seurakunnassa on sama määrä vihittäviä, kirkkoherra Tuija Nuutinen iloitsee.

Vihkimiset saavat jatkoa illalla kello 19-20 kirkossa järjestettävällä parisuhdetapahtumalla Kiitos sinusta ja näistä vuosista. Paikalle voivat saapua kaikki jo avioliitossa olevat parit, joiden liiton pappi siunaa alttarilla. Tapahtuma jatkuu kirkon vieressä sijaitsevassa seurakuntatalossa nyyttikesteillä.

