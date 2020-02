Pääkirjoitus: Veroparatiisin aikoja on turha haikailla

0

Luumäen kunnan päätöksentekijät etsivät kiivaasti keinoja kunnan talouden tasapainottamiseksi. Toistaiseksi esille ei ole noussut merkittäviä uusia ajatuksia siitä, mistä nipistetään. Maaliskuussa päättäjät ja viranhaltijat jalkautuvat kentälle kuulemaan luumäkeläisten ajatuksia säästöistä. Arvata saattaa, etteivät kuntalaiset ole valmiita luopumaan saavutetuista eduistaan.

Kunnanvaltuusto on aiemmin linjannut tiukasti, ettei kunnallisveroprosenttia nosteta eikä palveluja leikata. Yhtälö on säästöjen saavuttamisen kannalta vaikea, lähes mahdoton, ja siihen valtuutetutkin ovat herämäässä. Leikkuri voi kohdentua lähinnä kiinteistöomaisuuteen, sillä oletuksella, että ostajia tai vuokraajia löytyy.

Luumäki on pudonnut kelkasta

eikä enää kanna Etelä-Karjalan Monacon leimaa.

Luumäki tunnettiin takavuosina veroparatiisina Kauniaisten rinnalla, ja vielä tuolloin maan alhaisin veroäyri saattoi olla yksi houkutustekijä, kun kuntaan haviteltiin uusia asukkaita ja yritystoimintaa. Kauniaisten asema on ennallaan, mutta Luumäki on pudonnut kelkasta eikä enää kanna Etelä-Karjalan Monacon leimaa. Veroprosentin pyhittäminen vaikuttaa lähinnä perinteiden vaalimiselta.

Yhden prosentin korotus kunnallisverossa ei riitä kattamaan kunnan tekemää alijäämää, mutta se helpottaisi merkittävästi yhtälön ratkaisua. Luumäkeläiset maksavat nyt kunnalle 20,5 prosenttia tuloveroa. Savitaipalelaiset maksavat prosentin enemmän ja lemiläiset puolitoista. Entä, jos vero nostettaisiinkin kerta heitolla samalle tasolle Lemin kunnan kanssa?

Yksittäisen kuntalaisen kukkarossa menetys on tuskin kestämätön, ja ratkaisu on tasapuolinen. Korotus on edessä joka tapauksessa väen vähemisen myötä. Yhtä hyvin voisi toimia jo nyt.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

