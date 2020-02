Etelä-Karjalan jätehuolto aloitti kiinteistökohtaisen muovipakkausten keräyksen Luumäellä

0

Etelä-Karjalan jätehuolto on ryhtynyt tarjoamaan kiinteistökohtaista muovipakkausten keräystä Taavetin ja Jurvalan taajamissa. Kyseessä on vapaaehtoinen ja maksullinen lisäpalvelu.

Keräys on mahdollista toteuttaa sekä taloyhtiöissä että pientaloissa. Muovipakkausten keräysastian tyhjennyshinta on kymmenen prosenttia alhaisempi kuin vataavankokoisen kuivajätteen keräysastian. Etelä-Karjalan jätehuolto kertoo tiedotteessa, että useissa tapauksissa kuivajätteen tyhjennysväliä on päästy harventamaan, kun muovipakkausten lajittelu on aloitettu kiinteistöllä.

Muovipakkauksia voi kierrättää Luumäellä kahdessa yleisessä keräyspisteessä, joista toinen sijaitsee Taavetin S-marketin paikoitusalueen päädyssä ja toinen Jurvalan Salen paikoitusalueen reunassa.

Muovipakkausten keräys on jo lakisääteinen vähintään 30 asuinhuoneiston taloyhtiöissä. Vähintään 20 asuinhuoneiston taloyhtiöissä se on järjestettävä vuoden 2021 loppuun mennessä.

