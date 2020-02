S-marketit uudistetaan kautta linjan – Taavetin myymälä saa uuden ilmeen

0

S-market Taavetissa on aloitettu kokonaisvaltainen uudistus, jossa myymälän kaikki kalusteet kylmäkalusteita myöten vaihdetaan uusiin.

Marketkaupan johtaja Olli Kurppa Etelä-Karjalan osuuskaupasta kertoo töiden liittyvän laajempaan, valtakunnalliseen hankkeeseen.

– Käytännössä kaikkia S-marketteja uudistetaan, toisia hieman kevyemmin kuin toisia, hän sanoo.

– Taavetin myymälä on jo sen verran vanha, että siellä uudistustarve on suuri.

Myymälä palvelee asiakkaitaan remontoinnin yhteydessä normaalisti.

– Esillepanoja voidaan joutua vähän tiivistämään ja joissakin työvaiheissa kenties valikoimiakin hieman supistamaan. Henkilökunta auttaa tietenkin asiakkaita löytämään haluamansa tuotteet.

Töiden on tarkoitus valmistua huhtikuussa pääsiäistä edeltävällä viikolla. Kurpan mukaan samassa yhteydessä tarkastellaan tuotevalikoimaa.

– Tuoteryhmät käydään läpi ryhmä ryhmältä. Niiden menekkiä tarkastellaan ja tehdään vertailua verrokkimyymälöihin. Tässä yhteydessä myymälään voi tulla jonkin verran lisätuotteitakin.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

