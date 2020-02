Joukolassa tanssahdellaan senioritansseja ensi torstaina

0

Senioritanssijat täyttävät Taavetin seuratalo Joukolan ensi viikon torstaina 27. helmikuuta. Eläkeliiton Luumäen yhdistys saa Taavetin tanssahtelut -tapahtumaan vieraikseen lähialueiden senioritanssin harrastajia.

Tanssitapahtuma on kaikille avoin ja siihen voivat osallistua kaikki lajista kiinnostuneet. Tapahtumaan ei ole pääsymaksua ja tanssia voi lähteä myös seurailemaan.

Senioritanssi on kehitetty ikäihmisten liikuntaharrastukseksi ja siinä on otettu huomioon iän tuomat suorituskyvyn muutokset. Koreografioiden harjoittelu ylläpitää muistia ja tanssi on hyvää tasapainoharjoittelua. Laji on kansainvälinen ja yksinomaan Suomessa on noin 10 000 tanssin harrastajaa, 400 ohjaajaa ja 500 toimivaa ryhmää.

Järjestelyistä vastaavat Eläkeliiton Luumäen yhdistys, Luumäen kunta ja Luumäen sydänyhdistys.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.