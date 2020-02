Mielipidekirjoitus: Vetonopeuden nostaminen sujuvoittaa liikennettä

0

Vastine Juhani Partasen kolumniin (LL 16.2.) koskien kevytperävaunun vetämistä nykyistä suuremmalla ajonopeudella ja sen ilmastovaikutuksia.

Lainlaatija perustelee aivan oikein, että kun kevytperävaunua (ajoneuvoluokka O1) saa uuden tieliikennelain mukaan 1.6.2020 vetää nopeudella 100 kilometriä tunnissa, niin jonot vähenevät, liikenne on sujuvampaa ja vaaralliset ohitustilanteet vähenevät. Tätä samaa mieltä ovat myös Autoliiton edustajat.

Ajonopeuden korottamisesta on esitetty myös negatiivisena asiana, että sitten kärryt ja kuormat lentelevät, eli yhdistelmä riistäytyy kuljettajan hallinnasta. Olen aivan vakuuttunut, että väärinlastatun kuorman nopeuden ei tarvitse olla kuin 40–50 kilometriä tunnissa, ja se on jo silloin hallitsematon.

Yleisenä ohjesääntönä tuon esille, että kuorman massa täytyy varmistaa lain mukaisesti 100 prosenttia eteenpäin ja 50 prosenttia sivuille ja taakse. Aisapainon tulee olla 750 kilon perävaunussa 25 kiloa tai 4 prosenttia kytkentämassasta. Suurempi näistä on määräävä. Näillä pienillä tarkastuksilla lisätään liikenteen turvallisuutta huomattavasti.

Jokainen ohitus

on riski.

Maapallon asiallisen toiminnallisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin takia ilmastonsuojelu on meille kaikille tärkeää, mutta jossain sentään kulkee raja. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä (johon kolumnissa muun muassa vedottiin) johtuvat maailman CO2-päästöt ovat noin 32 gigatonnia. Suomen osuus siitä on 0,14 prosenttia, eli runsaan promillen luokkaa, toteaa professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Kolumnissa mainittu Greta Thunberg toimii ilmastoasioiden lähettiläänä niiden asioiden puitteissa, joita hänelle toiset osapuolet valmiiksi kirjoittavat. Ihmetystä on herättänyt myös Suomen hallituksen ja sen seurauksena pienempien osallisten saama tartunta samaan linjaukseen päästöjen suhteen. Suomalaiset pelastavat maailman ja veronmaksajat maksavat, mutta millä ehdoilla?

Muuta liikennettä hitaammin ajavat ovat niin sanottuja riskikuljettajia, mihin vielä muutaman kuukauden ajan lakimme ainakin vedettäessä kevytperävaunua velvoittaa. Jokainen ohitus on riski ja alempia nopeuksia ajavat tuottavat sosiaalisen, jopa pakonomaisen tarpeen ohittaa, ja eikös siitä ohittajan ajoneuvosta sitten myös vapaudu CO2-päästöjä normaalia enemmän?

Vesa Rouvinen

Logistiikka Koulutus V & P

