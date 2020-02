Pääkirjoitus: Harrastuksiin ei tarvita vastakkainasettelua

0

Luumäellä viime viikonloppuna järjestetty Bonehill Gaming -tapahtuma oli tervetullut päänavaus monessakin mielessä. Verkkopelaajia saatiin hyvin liikkeelle ja yleisökin kiinnostui.

Tässä lehdessä myös järjestäjät kehuvat vastaanottoa ja tapahtuman järjestämisen mahdollistanutta MINT-toimintamallia. Järjestelyissä olivat mukana niin korkeakoulut, Luumäen kunta, paikalliset yritykset kuin Taavetin lukiolaisetkin.

Verkkopelaaminen, sen kasvava suosio ja mielipiteitä jakava luonne kuvaavat hyvin aikaa, jossa elämme. Myös tietynlainen sukupolvien välinen kuilu vaikuttaa. Tietokoneilla ja konsoleilla pelaaminen herättää edelleen virheellisiä negatiivisia mielikuvia. Niiden oikaisemiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi Bonehill Gamingin kaltaisia tapahtumia suo järjestettävän tulevaisuudessa edelleen.

Keskustelu siitä, onko elektroninen urheilu eli e-urheilu varsinaista urheilua, on tarpeetonta. Vastakkainasettelun voi lopettaa viimeistään siinä vaiheessa, kun tulee tutkineeksi Suomen elektronisen urheilun liiton kautta, missä mittakaavassa lajissa nykyisin toimitaan.

Lopulta olennaista on, että jokainen löytää mieleisen harrastuksen, jossa on myös kehittymisen mahdollisuuksia.

Ammattilaisura on mahdollinen yhtä lailla perinteisessä urheilussa kuin verkkopelaamisessakin. Toki huipulle nouseminen lajissa kuin lajissa vaatii lahjakkuutta, tinkimätöntä harjoittelua ja joskus myös taivaankappaleiden suosiollista sijaintia.

Totinenkin harrastus voi kuitenkin olla myös vain harrastus.

