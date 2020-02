Luumäen kunnan talouden tasapainottamisesta keskustellaan neljässä kuntalaisillassa maaliskuussa

0

Luumäen kunta järjestää maaliskuun aikana neljän kuntalaisillan sarjan. Illoissa keskustellaan kunnan talouden tasapainottamisesta tiedossa olevien taloudellisten tosiasioiden ja ennusteiden valossa sekä keinoista, joilla talouden tilaa saadaan korjattua. Kuntalaiset voivat esittää kunnan päättäjille ja johdolle ajatuksiaan ja toiveitaan siitä, mitä on tärkeää säilyttää ja miten palveluja voitaisiin kehittää nykyistä taloudellisemmiksi.

Luumäen kunnan tiedotteessa todetaan talouden olevan vielä vakaalla pohjalla, mutta palveluiden kysyntä ja kustannukset nousevat nopeasti, kun väestö ikääntyy. Rakennukset, kadut, vesijohdot ja muu infrastruktuuri vaativat tavanomaisen kunnossapidon lisäksi uudistamista. Samaan aikaan kun menot kasvavat, veroja kertyy väkiluvun pienenemisen myötä nykyistä vähemmän.

Nykyisellään Luumäen kunnan tulot eivät riitä kattamaan menoja, vaan kunta tekee alijäämää, jota on katettu aiempina vuosina kertyneellä ylijäämällä. Vuonna 2018 alijäämän määrä oli 784 000 euroa ja vuoden 2019 arvioitu määrä on samaa suuruusluokkaa. Talousarvio vuodelle 2020 on suunniteltu 780 000 euroa alijäämäiseksi. Kunnanhallitus päätti 20. tammikuuta pitämässään kokouksessa, että talouden tasapainottamistoimenpiteillä pitää saavuttaa 600 000 euron säästöt vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kaikissa neljässä kuntalaisillassa on sama asialista. Illat pidetään Jurvalassa, Kangasvarren koulun liikuntasalissa (Suoanttilantie 166) 16. maaliskuuta kello 18, Luumäen seurakuntatalossa (Konttimäentie 2) 17. maaliskuuta kello 18, Kannuskosken seuratalossa (Nikkarintie 75) 19. maaliskuuta kello 18 ja Taavetin yhtenäiskoulun liikuntasalissa (Koulutie 4) 24. maaliskuuta kello 18.

Taavetin kuntalaisiltaa voi seurata suorana verkkolähetyksenä Luumäen kunnan Facebook-sivulta. Lähetys on nähtävänä tallenteena myös tilaisuuden jälkeen.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

