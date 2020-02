Suomen kokkimaajoukkue ylsi ensimmäisellä kilpailusuorituksellaan kultatasolle – joukkueessa on mukana luumäkeläinen Eija Kuningas

0

Suomen kokkimaajoukkue valmisti IKA/Culinary Olympics -kilpailussa sunnuntaina ensimmäisenä kilpailusuorituksenaan kuuden ruokalajin Chef’s Table -menun 12 hengelle. Joukkueen suoritus arvioitiin väliaikapisteissä kultatasolle.

Kokkimaajoukkueessa on mukana luumäkeläinen kakkuleipuri Eija Kuningas, jonka vastuulla ovat Petit Fours -miniatyyrileivokset.

Joukkueenjohtaja Kristian Vuojärven mukaan suoritus oli eheä ja kaikki meni suunnitelmien mukaan.

– Alkuun oli pieniä aikatauluhaasteita johtuen kilpailukeittiön järjestelyistä, mutta joukkue tiiviisti suoritustaan pysyen aikataulussa serviisin loppuun asti, Vuojärvi kertoo tiedotteessa.

– Kaikki tiesivät tarkalleen mitä tehdä, askelmerkit olivat selkeä, huippusuoritus, kommentoi Culinary Team of Finlandin toiminnanjohtaja Tapio Laine.

Myös joukkueen kapteeni Samuel Mikander on tyytyväinen noin 9 tuntia kestäneeseen kisaurakkaan.

– Menun valmistus ja tarjoilu meni suunnitelmien mukaan. Tahti oli tiivis ja teimme sen ilman taukoja, käytännössä syömättä ja juomatta. Kaikilla oli hyvä fiilis koko kisaurakan ajan, Mikander toteaa.

Suomen kokkimaajoukkueella on vielä edessään tiistaina 18.helmikuuta käytävä Hot Kitchen -kilpailusarja. Molempien sarjojen yhteispisteet vaikuttavat kokonaiskilpailun sijoitukseen. Kilpailun lopulliset tulokset julkistetaan keskiviikkona 19. helmikuuta.

