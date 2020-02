Kolumni: Nopeudennosto istuu huonosti ilmastonsuojelun tavoitteisiin

0

Jokainen autoilija tietää, että mitä kovempaa ajaa, sitä enemmän auto kuluttaa polttoainetta. Ja mitä enemmän kuluu polttoainetta, sitä enemmän vapautuu ilmakehään hiilidioksidipäästöjä (CO2).

Autonvalmistajat ovat jo pitkään kehittäneet moottoriajoneuvoja entistä vähäpäästöisemmiksi, mutta se ei muuta tosiasiaa kulutuksen kasvusta vauhdin kasvaessa. No, onhan meillä näitä nopeusrajoituksia – joita suomalainen autoilija varsin vaihtelevasti noudattaa.

Mutta mitä tekee suomalainen lainlaatija? Samalla kun liikenteen nopeusvalvontakameroita lisätään, lainlaatija on sallimassa uuden tieliikennelain myötä kevyen peräkärryn vetäjille nykyisen vetonopeuden noston 80:stä sataan kilometriin tunnissa. Sitä tosin perustellaan liikenteen sujuvoittamisella sekä jononmuodostuksen ja ohitustilanteiden vähentämisellä.

Riskejähän nopeudennosto aina tuo, mutta asiassa ei ole ajateltu ollenkaan polttoaineen kulutuksen nousua ja ilmastonsuojelua.

Asiassa ei ole ajateltu ollenkaan

polttoaineen kulutuksen nousua ja ilmastonsuojelua.

Ilmastonsuojelun keinoja mietittäessä tämäkin pitäisi ottaa huomioon yhtenä tekijänä. Ilmastonsuojelu on kuitenkin koko meidän sukupolvemme tärkeimpiä tehtäviä, ellei tärkein. Harmi vain, että Madridin ilmastokokous päättyi laihoin tuloksin. Eivät kuuluneet ruotsalaisaktivisti Greta Thunbergin vetoomukset riittävästi. Uudenvuodenpuheessaan presidenttikin otti kantaa ilmastonsuojelun puolesta.

Tosin uusi tieliikennelakimme ja tämä kyseenalainen kärrynvedon nopeudennosto astuu voimaan 1.6.2020. Tietysti kahdeksaakymppiä saa senkin jälkeen vetää, mutta kuka malttaa?

Totta kuitenkin on, että kovin monet kärrynvetäjät kaahaavat jo nyt satasta tiekohtaisen rajoituksen mukaisesti. Talvinopeusrajoituksetkaan eivät näytä vaikuttavan, ”kun tässä ajettiin kesällä satasta, niin nytkin”.

Saattaa olla, että jotkut kevyen peräkärryn vetäjät tiesivät laista päätetyn jo viime vuonna ja luulivat sen tulleen saman tien voimaan. Ei tullut, eikä edes vuoden alussa.

Sakkojakin on ropissut, niin ylinopeudesta kuin sitä yleisemmin väärin kuormatusta lastista. Ylinopeus ja väärin kuormattu lasti on etenkin näin talvella vaarallinen yhdistelmä.

Mutta on se vaan kumma, kun edes sakot eivät saa suomalaista hölläämään kaasujalkaansa. Sitä ne lainlaatijatkin ihmettelivät ja päättivät mennä nostamaan vetonopeutta.

Vielähän tuon pöhkön päätöksen ehtisi perumaan.

JUHANI PARTANEN

Kirjoittaja on Luumäen Lehden entinen päätoimittaja.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.