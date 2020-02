Konsertti: Saila Duo kuljettaa kuulijan uusille laduille

0

Etnohenkinen kokoonpano Saila Duo esiintyy Uusia latuja -konsertissa Taavetin seurakuntakeskuksessa lauantaina 15. helmikuuta alkaen kello 16. Taiteilijanimi Sailan takaa löytyy luokanopettajana Kittilässä työskentelevä laulaja Saila Ruotsala. Duon toinen osapuoli on tamperelainen säveltäjä ja muusikko Lasse Heikkilä.

Heikkilän laajaan sävellystuotantoon kuuluu muun muassa musikaaleja, messuja, teatteri- ja elokuvamusiikkia sekä hengellisiä ja yhteiskunta-aiheisia lauluja. Heikkilän lauluja on käännetty eri kielille enemmän kuin kenenkään toisen suomalaisen lauluntekijän. Hänen Jippii-lapsikuoroille tekemiään kappaleita esitetään maailmalla jo yli sadalla kielellä.

Duo Sailan musiikissa on sulautettu eri musiikkisuuntauksista ja -perinteistä tuttuja elementtejä omintakeisiksi kokonaisuuksiksi. Heikkilän akustiset soittimet korostavat laulajan äänen kirkasta sointia. Konsertin ohjelmisto perustuu duon vuosi sitten toteuttamaan Keskiyön auringon maa -äänitteeseen.

Ruotsala aloitti yhteistyön Heikkilän kanssa jo vuonna 2005. He ovat esintyneet erilaisin kokoonpanoin. Saila Duo on esiintynyt sadoissa konserteissa Suomessa ja ulkomailla ja yhteisiä äänitteitä on tehty kolme.

