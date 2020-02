Pääkirjoitus: Harva pärjää maaseudulla ilman omaa autoa

0

Yle uutisoi maanantaina Traficomin tilastoihin perustuen kuntien henkilöautojen määristä suhteessa asukaslukuun.

Suomessa suhteellisesti eniten henkilöautoja on Isossakyrössä: 718 autoa tuhatta asukasta kohden. Luumäki on listalla sijalla 52 suhteellisella autoluvulla 598. Neljäntenä on Miehikkälä ja kuudentena Lemi. Miehikkälässä henkilöautoja on 629 tuhatta asukasta kohden ja Lemillä 626. Savitaipaleen sijoitus on 94. autoluvulla 581.

Korkeat luvut eivät yllätä. Pienissä maaseutukunnissa vähintään yksi auto per talous on melkeinpä välttämättömyys. Paikoin perheillä voi olla kolme tai neljäkin henkilöautoa. Vanhemmilla yhdet ja omansa myös täysi-ikäisellä jälkikasvulla. Syitä on monia. Pelkästään kuntien sisällä välimatkat ovat pitkät. Työ, harrastukset ja muut perheen arjen tarpeet edellyttävät joustavaa liikkumista. Yksityisautoilun puolesta puhuvat käytännön järkisyiden lisäksi myös mielekkyystekijät.

Julkista liikennettä on, mutta se vastaa tarpeisiin vain tiettyyn rajaan asti. Säännöllisesti nousee esiin kuntalaisten toiveita useammista linja-autovuoroista ja tiheämmästä pysäkkiverkostosta. Asiassa pyöritään pitkälti samassa noidankehässä kuin palvelurakenteen osalta muutenkin. Yksikään paikallisliikennöitsijä ei aja tyhjillä autoilla kovinkaan kauaa.

Yleisesti tiedetään, että auto on huono sijoitus ja kallis ylläpitää. Bensat, huollot, vakuutukset ja korjaukset nielevät nopeasti pitkän pennin. Se on vain pakko hyväksyä ja nipistää eurot auton ylläpitoon jostain muualta. Ilmastonäkökulmasta keskustelu yksityisautoilusta saa vielä kokonaan uuden ulottuvuuden.

