Pääkirjoitus: Kuluvan viikon opit pätevät ympäri vuoden

Parhaillaan vietetään Sanomalehtiviikkoa. Teemana on ilmastonmuutos. Luumäen Lehden näköislehti pidetään verkossa vapaasti luettavana ja opettajat ovat saaneet tilata maksutta lehtiä opetuskäyttöön.

Viikon kuluessa on korostunut pitkälti sama asia kuin edellisvuosinakin. Nykylapset ja -nuoret seuraavat maailmanmenoa pitkälti sosiaalisen median eri kanavien kautta. Perinteiset tiedotusvälineet ovat vieraampia.

Opetuksessa korostetaan aktiivisuutta ja tiedonhankintaa. Samalla tarvitaan kykyä tulkita sekä arvioida lähteitä ja tietosisältöjä kriittisesti. Medialukutaidossa on kyse samasta asiasta.

Sosiaalisen median tietty vahvuus

on myös sen selkeä heikkous.

Mitä nuoremmista lapsista puhutaan, sitä helpommin tubettajan tai muun somepersoonan kertomaa pidetään absoluuttisena totena. Sosiaalisen median tietty vahvuus on myös sen selkeä heikkous.

Kun kuka tahansa voi kertoa yleisölle mitä tahansa ja kommenttikenttä käy kuumana, asiatieto, mielipiteet ja mutu-tuntumat sekoittuvat helposti epäluotettavaksi sotkuksi. Somemyrskyn silmästä on vaikea löytää alkuperäistä punaista lankaa.

Ei kaikki somesisältö välttämättä ole virheellistä tai asenteellista. Tässä piilee kuitenkin asian ydin. Kun julkaisijalla ei ole velvollisuutta tukeutua luotettaviin lähteisiin, asiatietojen tarkistamiseen tai virheiden korjaamiseen, sanoman epäluotettavuus kasvaa.

Sanomalehtien ja muiden perinteisten medioiden kohdalla on toisin. Sanomalehtiviikolla kouluissa olisikin hyvä tutustua Journalistin ohjeisiin, joiden noudattamiseen myös Luumäen Lehti on sitoutunut.

