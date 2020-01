LuFT palkittiin Luumäen vuoden liikuttajana

0

LuFT, eli Luumäen Floorball Team ry palkittiin Luumäen vuoden liikuttajana. Palkinto myönnettiin Etelä-Karjalan Urheilugaalassa perjantaina.

Palkintoperusteissa korostettiin seuran merkittävyyttä lasten liikuttajana. Lisäksi seuran toiminta on kasvanut vuosien varrella, myös menestystä on siunaantunut seuralle.

Erityismaininnan sai junioritoimintaa tiiminsä kanssa pyörittävä Juha Tervonen, joka tunnetaan tinkimättömänä salibandymiehenä.

– Kyllä tunnustus tuntuu hyvältä. LuFTin kanssa olen tehnyt 20 vuotta työtä salibandyn eteen. Paljon on tehty töitä ja monta junioria on seuran kautta kulkenut, Tervonen toteaa.

Etelä-Karjalan Urheilugaala järjestettiin perjantaina Imatran Kylpylässä. Tapahtumaan osallistui yli 200 maakunnan liikunta- ja urheilutoimijaa.

Gaala on paikka, jossa huomioidaan ja palkitaan vuoden 2019 menestyjiä, seuratoimijoita, liikuttajia ja seuroja. Nyt järjestettävä maakunnallinen gaala oli järjestyksessään seitsemäs.