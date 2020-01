Pääkirjoitus: Pärjätäänkö tulevaisuudessa yksin vai yhdessä?

0

Mielipiteet Luumäen Osuuspankin jatkamisesta itsenäisenä ovat jakautuneet kuntalaisten keskuudessa samalla tavalla kuin pankin edustajiston kokouksessakin. Myös keskustelu Luumäen Lehden verkkosivuilla on ollut verrattain vilkasta.

Viime viikon tiistaina 11 edustajiston jäsentä oli suunnitellun yhdistymisen kannalla ja kymmenen vastaan. Yksinkertainen enemmistö ei kuitenkaan riittänyt, sillä osuuskuntalain mukaan yhdistymisen, joka siis oli pankin hallituksen esitys, takana olisi pitänyt olla kaksi kolmasosaa äänistä.

Selvitys maakunnallisen osuuspankin tarpeesta Etelä-Karjalassa tuotiin julki joulukuussa 2018. Syyskuussa 2020 yhdistyminen toteutuu kolmen pankin kesken. Savitaipaleen Osuuspankki jättäytyi pois hankkeesta viime kesänä. Luumäellä kortit katsottiin viimeiseen asti jo mainitulla lopputuloksella.

Kulisseissa asiaa on varmasti käsitelty

puolin ja toisin.

Luumäellä julkinen keskustelu yhdistymisestä ja itsenäisyydestä jäi ennen päätöstä lopulta melko vähäiseksi. Kulisseissa asiaa on varmasti käsitelty puolin ja toisin, siitä kertoo jo äänestystuloskin.

Koko hanke oli pankeille vapaaehtoinen prosessi. Päätökset suuntaan tai toiseen tehtiin paikkakuntakohtaisesti. Todennäköistä kuitenkin on, että aiheeseen palataan vielä. Ei ehkä vuoden tai kahden kuluttua, mutta ennemmin tai myöhemmin.

Ylipäätään tulevaisuudessa on odotettavissa enenevissä määrin ja laajemmassa mittakaavassa keskustelua siitä, miten pienillä paikkakunnilla pärjätään. Itsenäisyys, yhdistyminen ja yhteistyö. Näistä termeistä kuullaan vielä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lövberg@luumaenlehti.fi

