Viikon verkkokysely: Varaudutko Kiinassa puhjenneeseen koronavirusepidemiaan?

Viime päivinä on uutisoitu Kiinan Wuhanin miljoonakaupungista alkunsa saaneesta uudenlaisesta koronaviruksesta ja sen aiheuttamista tautitapauksista. Tapauksia on raportoitu olevan useita tuhansia ja määrä kasvaa päivittäin. Myös kuolemantapauksia on raportoitu. Tautitapauksia on todettu myös monessa maassa Kiinan ulkopuolella. Suomen ensimmäinen tapaus todettiin Wuhanista tulleella kiinalaisturistilla Lapin keskussairaalassa keskiviikkona.

Kiina on reagoinut kieltämällä ryhmämatkailun ulkomaille ja eristämällä Wuhanin kaupungin sekä lukuisia muita suuria kaupunkeja. Virukseen ei toistaiseksi ole rokotetta.

Suomessa THL ilmoittaa seuraavansa tilannetta tarkkaan, mutta ei ole kehottanut erityistoimiin lukuunottamatta tavanomaista hygieniaa. Finnair keskeytti Kiinan lentonsa maaliskuun loppuun asti.

Miten sinä olet suhtautunut uutisointiin uudesta viruksesta ja sen aiheuttamista sairastumisista, minkälaisia tunteita uutisointi sinussa herättää? Onko kärpäsestä tehty härkänen vai herättääkö tilanne pelkoa ja epävarmuutta? Oletko varautunut viruksen leviämiseen esimerkiksi hankkimalla hengityssuojaimia tai kokoamalla kotiin elintarvikkeita? Oletko kenties ryhtynyt nauttimaan lisäravinteita immuniteettisi tueksi? Vastaa viikon verkkokyselyyn ja kerro mielipiteesi.

