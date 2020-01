Luumäen kunta palkkaa kaksi uusinajattelijaa – korkeakouluopiskelijolle on tarjolla Etelä-Karjalassa kaikkiaan 40 harjoittelu- ja opinnäytepaikkaa

0

Etelä-Karjalan kunnat tarjoavat tänä vuonna Uusinajattelijat-kampanjan tiimoilta yli 40 harjoittelu- ja lopputyöpaikkaa korkeakouluissa opiskeleville. Työtehtäviä on tarjolla esimerkiksi viestinnän, kaupunkisuunnittelun ja ympäristötoimen toimialoilla, Etelä-Karjalan liitto kertoo tiedotteessa.

Luumäen kunta on sitoutunut palkkaamaan kaksi uusinajattelijaa. Tarjolla on työtä matkailuneuvojana ja museoassistenttina.

Hankeessa ovat mukana kaikki maakunnan yhdeksän kuntaa.

Kunnat haluavat näyttää esimerkkiä korkeakouluopiskelijoiden rekrytoinnille ja haastaa samalla maakunnan muut toimijat ja yritykset mukaan.

Nuoret korkeakouluopiskelijat ovat

idearikasta ja taitavaa työvoimaa.

Tuomo Sallinen

Hakijoita toivotaan Lappeenrannan–Lahden teknillisestä yliopistosta (LUT), LAB-ammattikorkeakoulusta ja Etelä-Karjalan ulkopuolisista korkeakouluista. Työtehtävissä kiinnitetään huomiota siihen, miten opiskelija voi hyödyntää harjoittelua opinnoissaan ja ammatillisessa kehittymisessään. Tehtävien tulee soveltua asiantuntijatehtäviin valmistuville korkeakouluopiskelijoille.

– Nuoret korkeakouluopiskelijat ovat idearikasta ja taitavaa työvoimaa. He kykenevät tekemään monia sellaisia laajoja töitä, joihin kunnan vakituisen henkilöstön on haasteellista keskittyä muiden töiden ohessa. Opiskelijat soveltuvat erinomaisesti erilaisiin suunnittelu- ja kehittämistehtäviin, kertoo opiskelijarekrytointi-idean isä, Ruokolahden kunnanjohtaja Tuomo Sallinen.

Yhtenä tavoitteena on parantaa kuntasektorin mainetta mielenkiintoisten työtehtävien tarjoajana etenkin nuorten työnhakijoiden keskuudessa.

Opiskelijarekrytoinnissa kuntien tukena on toiminut Etelä-Karjalan liitto. Linkit kuntien tarjoamiin työpaikkoihin löytyvät maakunnallisesta ekarjala.fi-portaalista osoitteesta www.ekarjala.fi/opiskeijarekry. Hakuaika alkoi viime tiistaina ja päättyy eri kunnissa eri aikaan. Luumäellä hakuaika päättyy 31. maaliskuuta kello 15.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

