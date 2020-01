Pääkirjoitus: Raahaustapaus ja talous puhuttavat Luumäellä

0

Luumäellä tuli ilmi tilanne, jossa Taavetin päiväkodin työntekijä raahasi hoidossa ollutta lasta perässään jalkakäytävällä kirjastoretkellä.

Tapaus sai myös valtakunnallista julkisuutta ja on puhuttanut siksikin, että sosiaalisessa mediassa levisi tilanteesta kuvattu video.

Luumäen kunta tiedotti asiasta maanantaina. Tiedotteessa todetaan, että kyseistä toimintatapaa ei hyväksytä. Se ei edusta varhaiskasvatuslain eikä kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisia lasta kunnioittavia toimintaperiaatteita.

Asia on kaikessa yksinkertaisuudessaan juuri näin. Lapsen antaminen toisen hoitoon on äärimmäinen luottamuksen osoitus. Vastuullisempaa asemaa on vaikea kuvitella. Tuo luottamus ei kestä pienintäkään säröä. Ei edes yksittäistä.

Tapauksen selvittely on sittemmin jatkunut ja julkisuudessa olleiden tietojen mukaan siitä oli tekeillä myös rikosilmoitus.

Kuluvan viikon toinen polttava puheenaihe on Luumäen kunnan taloustilanne. Tasapainottamistoimenpiteet joudutaan käynnistämään ja säästettävä summa on merkittävä.

Tummassa pilvessä on kuitenkin ainakin ohut hopeareunus. Kevääksi suunniteltu kyläkiertue on moderni ja läpinäkyvä tapa työstää vaikeaa ja kuntalaisiin vaikuttavaa asiaa.

Ei musta jalkautumalla välttämättä valkoiseksi muutu, mutta keskustelu lisää molemminpuolista ymmärrystä ja rikastaa päätöksentekoa.

Lisäksi asukkailla on parhain tieto siitä, millaista elämä vuonna 2020 Luumäellä on ja mistä ei ainakaan saisi eurot edellä nipistää.

