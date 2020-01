Bonehill gaming -tapahtuma tuo E-urheilua Luumäelle

0

Luumäellä sukelletaan lani- ja e-urheilumaailmaan Bonehill gaming -tapahtumassa Taavetin yhtenäiskoulun juhlasalissa 15.–16. marraskuuta.

Lanit eli verkkopelitapahtuma on käynnissä koko tapahtuman ajan lauantaista sunnuntaihin.Tapahtuman ikäraja on K-13 ja osallistuminen vaatii etukäteisilmoittautumisen 7. helmikuuta mennessä. Poikkeuksena on lauantaipäivän kaikille avoin ja ikärajaton yleisötilaisuus kello 12–16, johon ei tarvitse ilmoittautua.Yleisötilaisuudessa on mahdollisuus päästä kokemaan pelaamisen vuosikymmenet eri pelilaitteiden avulla. Kaksi e-urheilussa kilpailevaa Trailblazers-tiimiläistä näyttää myös yleisölle peliotteitaan.

– Haluamme lisätä lajin ymmärrystä. Yleisötilaisuus on mahtava mahdollisuus vanhemmille tutustua, mistä e-urheilussa on kyse, Trailblazersin tapahtumatuottaja ja MINT-projektin kokeilumestari Erno Salmela sanoo.

Yleisötilaisuuden päätyttyä pelataan kolme striimattavaa turnauspeliä. Turnauspeleihin tulee ilmoittautua etukäteen lani-ilmoittautumisen yhteydessä. Pelien jälkeen lainattavissa on 13 pelitietokonetta niille, joita lanittaminen kiinnostaisi, mutta jotka eivät voi tuoda omaa pelikonetta mukanaan.

Bonehill gaming -tapahtuma on myös Taavetin lukion ensiaskel kohti yrittäjämäisten opintojen aloittamista.

Viisi lukiolaista pääsee projektiin seuraamaan, oppimaan ja avustamaan LABin ja LUTin eSports-kurssilaisia ja asiantuntijoita tapahtuman luonnissa. Myös Trailblazers haluaa tukea nuorten kouluttamista tapahtumajärjestäjiksi, koska ala tarvitsee heitä voidakseen kasvaa.

– Sen aikana opitaan tapahtuman suunnittelusta sekä järjestämisestä yhdessä yhteistyökumppaneiden LUTin ja LABin peliosuuskunnan kanssa. Lukiolaiset saavat tämän luettua opintoihinsa myös opintokurssina, lukion rehtori Pekka Hyvärinen sanoo.

– Tämä on oppilaillemme hieno tilaisuus päästä oikeassa pelitapahtumassa seuraamaan ja oppimaan yrittäjämäistä toimintaa, Hyvärinen kiittelee.

Bonehill gaming -tapahtuman järjestävät Luumäen kunta, Taavetin lukio, LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto ja monipuolisesti e-urheilun parissa toimiva yksilöiden tiimi Trailblazers. Tapahtumaa sponsoroivat Luumäellä toimivat yritykset.

Fakta

Yhteisprojekti

Bonehill gaming syntyi MINT-projektissa, jossa innovaatiohaasteita ratkotaan rohkeasti kokeilemalla.

Se on osa LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien yhteisprojektia.

Projekti toteutetaan vuosina 2019–2021.

Siinä keskitytään kuntien, yritysten ja niiden yhteisten innovaatiohaasteiden ratkaisemiseen kokeiluiden ja yhteistyön johdolla.

LUUMÄEN LEHTI

toimitus@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.