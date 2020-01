Taavetin päiväkodin työntekijä retuutti lasta perässään

0

Taavetin päiväkodin työntekijä raahasi lasta perässään jalkakäytävällä. Raahaus tapahtui torstaina. Päiväkotiryhmä oli menossa retkelle kirjastoon. Mukana oli 19 lasta ja kolme hoitajaa.

Tapaus tuli ilmi videon perusteella, joka oli kuvattu tilanteesta.

— Suhtaudumme tapaukseen vakavasti ja selvitämme juurta jaksain mitä on tapahtunut ja toimiin ryhdymme. Asiaa on selvitetty ja selvitystyö jatkuu, sanoo Luumäen sivistystoimenjohtaja Kai Könönen.

Könösellä ei ollut maanantaina puolen päivän aikaan tietoa lapselle mahdollisesti tulleista haitoista.

Lasta retuuttanut työntekijä on määräaikaisessa työsuhteessa. Kyseinen työntekijä ei ole tällä hetkellä mukana päiväkodin toiminnassa.

Könösen mukaan on todennäköistä, että kunta tekee asiasta tutkintapyynnön poliisille. Etelä-Saimaa –lehden mukaan lapsen äiti sai tiedon retuuttamisesta perjantai-iltana. Lehden mukaan äiti pitää tekoa pahoinpitelynä ja aikoo tehdä asiasta rikosilmoituksen.

Kunta on tiedottanut asiasta myös muille päiväkotihoidossa olevien lasten huoltajille.

