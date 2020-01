Pääkirjoitus: Juniorit oppivat lajitaitojen lisäksi oikean asenteen

0

Jääkiekon taklauskeskustelua käydään myös Luumäellä. Kuten myöhemmin tästä lehdestä käy ilmi, aihe ja sen esilletuominen monipuolisesti on erittäin tärkeää.

Toki samaan aikaan on huolestuttavaa, jos esimerkiksi päähän tai selkään kohdistuvien taklausten jälkipyykkiä pestään jo junioritasolla.

Jääkiekko on kontaktilaji, jossa taklaaminen on taito siinä missä luistelu, laukaus ja syöttökin. Taklaamisen tarkoituksena ei ole vahingoittaa eikä sitä tule sekoittaa tahalliseen väkivaltaan.

Jääkiekon arvokisoissa pelaajien harjoituspaitojen selkään on painettu stop-merkki, jossa lukee ”respect”, suomeksi siis kunnioita tai kunnioitus.

Pelaajilla on siis aina oma vastuunsa, mutta mitä nuoremmista kiekkoharrastajista puhutaan, sitä enemmän korostuu juniorivalmentajien ja vanhempien rooli.

Taklaamista, ja myös kontaktin vastaanottamista, pitää opettaa. Niin fyysisellä lajitasolla kuin myös asenteellisesti.

Kuten LuPon D2-joukkueen vastuuvalmentaja osuvasti kertoo, asennepuolella korostuvat yhteisten pelisääntöjen ja kanssapelaajien kunnioittaminen sekä arvomaailma.

Samat asiat ulottuvat myös kentän ulkopuolelle ja pelitoiminnassa katsomoon. Junioriotteluissa yleisön joukossa saattaa olla enemmän tunnetta kuin kentällä.

Vanhempien tulee kuitenkin keskittyä kannustamiseen, sitä lapset eniten katsomosta kaipaavat. Junioripelaajien ohjaaminen ja neuvominen on valmentajien tehtävä.

Yllyttämiset ja muut älyttömät mölyt on syytä pitää mahassa.

