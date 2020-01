Viikon verkkokysely: Miten sinä suhtaudut perin lämpimään talvisäähän?

0

Talvi ei ole juurikaan edennyt, vaan lämpömittarit ovat näyttäneet pakkaslukemia vain muutamaan otteeseen ja leuto föhntuuli on tuonut Suomen tammikuuhunkin reilusti plusasteita. Vähäinen satanut lumi ei ole maassa pysynyt ja hiihtokeleistä on ollut turha edes haaveilla. Lumitöiltä on säästytty ja liukkaatkin ovat yllättäneet vain muutamaan kertaan.

Miten sinä suhtaudut leutoon talvisäähän? Kerro kommenteissa, miksi lämmin ja lauha talvisää miellyttää sinua tai vaihtoehtoisesti mikä saa sinut kaipaamaan kunnon paukkupakkasia ja valkeita hankia.

