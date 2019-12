Valtaosa asuntopaloista on ehkäistävissä huolellisuudella ja varovaisuudella – Etelä-Karjalan pelastuslaitos ohjeistaa paloturvalliseen jouluun

0

Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta muistutetaan, että tulipaloissa on valtakunnallinen tilastopiikki joulun aikaan. Suureen osaan kuolemaan johtaneista tulipaloista liittyy alkoholi. Pelastuslaitoksen viestintäpäällikkö Johanna Franzén korostaa tiedotteessa, että kynttilöiden ja ulkotulien polttamisessa tulee olla tarkkana.

Lapsia ja lemmikkieläimiä ei saa jättää valvomatta avotulen äärelle.

– Valtaosa asuntopaloista on ehkäistävissä kotikonstein: huolellisuudella ja varovaisuudella, Franzén muistuttaa.

Ulkotulien sijoittelussa tulee huomioida tuulen vaikutus. Kevyet ulkotulet voivat liikkua voimakkaan tuulen mukana. Sopiva etäisyys ulkotulille on kolme metriä kulkureiteistä ja 3–10 metriä rakennuksista.

Paloturvallisen joulun muistilista

Sammuta kynttilät aina kun poistut pidemmäksi aikaa huoneesta.

Polta kynttilöitä riittävän etäällä toisistaan. Jätä lämpökynttilöiden eli ”tuikkujen” väliin vähintään viisi senttimetriä turvaväliä, jotta lämpökynttilät eivät kuumenna toisiaan.

Kynttilänjalan tai muun kynttilänjalustan tulee olla riittävän tukeva. Käytä vain palamattomasta materiaalista valmistettua kynttilänjalkaa. Älä koristele sitä helposti syttyvällä materiaalilla, kuten paperisilla tai olkisilla manseteilla.

Lyhdyn täytyy olla riittävän suuri ja päältä avonainen. Liian pienessä lyhdyssä steariini saattaa kuumentua niin että se leimahtaa tuleen.

Muista tarkistaa palovaroittimen toiminta ennen joulunvieton aloittamista. Pidä saatavilla myös alkusammutusvälineitä, esimerkiksi sammutuspeite.

Lähde: Etelä-Karjalan pelastuslaitos

